Textron поставит СВ США новую версию БЛА RQ-7 "Шэдоу"

ЦАМТО, 18 декабря. Textron Systems Corporation (подразделение Textron Inc.) объявила о подписании контракта на поставку 36 беспилотных летательных аппаратов "Шэдоу" в последней конфигурации Блок.3 Сухопутным войскам США.

Общая стоимость продажи составила 66 млн. долл. Соглашение включает оплату инженерных услуг для продолжения эксплуатации и поддержки новой конфигурации Блок.3.

БЛА "Шэдоу" V2 Блок.3 разработан с использованием опыта эксплуатации летательных аппаратов семейства "Шэдоу" предыдущих конфигураций. Модернизированная версия отличается усовершенствованной конструкцией, обеспечивающей повышенную готовность к применению в неблагоприятных погодных условиях, новейшей полезной нагрузкой высокого разрешения для круглосуточного видеонаблюдения, увеличенной мощностью и надежностью двигателя, уменьшенной акустической сигнатурой, расширенными возможностями взаимодействия с пилотируемой техникой (ударными вертолетами "Апач") и усовершенствованным ретранслятором связи.

БЛА RQ-7 "Шэдоу" был разработан AAI Corporation (в настоящее время входит в Textron) для ведения разведки, наблюдения, обнаружения целей и оценки результатов огневого поражения.

Максимальная взлетная масса БЛА – 212-243 кг, масса полезной нагрузки – 43 кг, размах крыла – 6,2 м, продолжительность полета – 8-9 ч, дальность действия (в пределах прямой видимости) – 125 км, практический потолок – 5486 м. Запуск осуществляется с установленной на прицепе пневматической катапульты, посадка – на аэрофинишер. Смонтированная на подвесе электронно-оптическая / инфракрасная камера с цифровой стабилизацией и охлаждением жидким азотом передает видеоизображения в зоне прямой видимости в реальном времени на наземную станцию управления.

Конфигурация "Шэдоу" V1 состоит на вооружении ВС Австралии и Швеции, "Шэдоу" V2 – ВС США и Италии. Ожидается, что конфигурация "Шэдоу" V2 Блок.3 будет принята на вооружение в 2021 году. По данным компании, общий налет поставленных заказчикам БЛА семейства "Шэдоу" на текущий момент превышает 1,2 млн. летных часов.