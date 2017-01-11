В Подмосковье и под Воронежем идут первые в 2017 году учения военных ЗВО
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Отрасли и сферы: Сухопутная техника + Состояние и перспективы ОПК
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Танкист
Источник: Виталий Кузьмин
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Около тысячи мотострелков и танкистов Западного военного округа приступили к первым в 2017 году полевым занятиям в Московской и Воронежской областях, сообщил в среду начальник пресс-службы ЗВО Игорь Мугинов.
"Мотострелковые и танковые подразделения ЗВО, дислоцированные в Воронежской и Московской областях, приступили к первым полевым выходам в новом году. К отработке практических задач привлечено около тысячи военнослужащих, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники", - сказал Мугинов.
По его словам, военным предстоит в течение месяца выполнить упражнения учебных и контрольных стрельб из всех видов штатного вооружения и усовершенствовать навыки вождения боевой техники. На заключительном этапе полевого выхода с подразделениями проведут батальонные тактические учения с боевой стрельбой.
11.01.2017
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