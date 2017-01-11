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Более 15 тысяч военнослужащих участвовали в учениях войск ПВО в 2016 году

12.01.2017 РИА Новости 61 0
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Источник: http://sadko.biz/

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Более 15 тысяч военнослужащих приняли участие в учениях с боевой стрельбой войск противовоздушной обороны (ПВО) в 2016 году, сообщил журналистам в среду начальник войск ПВО Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Александр Леонов.

Основные усилия боевой подготовки войсковой ПВО в 2016 учебном году были сосредоточены на организации и проведении плановой подготовки соединений, воинских частей и подразделений в соответствии с их предназначением.

"Всего в течение 2016 года проведено 129 тактических учений с боевой стрельбой. Из них 98 - с соединениями, воинскими частями и подразделениями ПВО военных округов и Северного флота и 31 - подразделений и воинских частей ПВО Воздушно-десантных войск. Для проведения учений было привлечено свыше 15 тысяч военнослужащих и более 3,5 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники", - сказал Леонов.

По его словам, было расходовано более тысячи ракет; боеприпасов - более 40 тысяч штук; ракет-мишеней - более тысячи.

"На учениях в 2016 году впервые апробировалось несколько инновационных подходов. Во-первых, это использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для создания сложной воздушной обстановки, а также применение БПЛА для контроля. Для объективной оценки результатов стрельбы впервые был применен не имеющий аналогов в мире комплекс "Конгломерат-1П". Во-вторых, широкое использование получили современные средства автоматизированного управления - "Барнаул-Т". Применение данных средств АСУ позволило существенно сократить время на оценку обстановки и принятие решения", - добавил начальник войск ПВО ВС РФ.

11.01.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
СФ

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