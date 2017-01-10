Американские истребители получат лазеры для самозащиты



Истребитель шестого поколения ведет лазерный обстрел целей.

Источник: Northrop Grumman Истребитель шестого поколения ведет лазерный обстрел целей.Источник: Northrop Grumman

ВВС США объявили тендер на разработку и поставку боевых лазерных систем, с помощью которых современные и перспективные истребители смогут защищаться от ракет и оптических систем наведения противника. Как сообщает Jane's, работы будут вестись в рамках проекта SHiELD (Self-protect High Energy Laser Demonstrator, демонстратор технологии высокоэнергетического лазера для самозащиты).

Современные боевые самолеты имеют несколько систем самозащиты, самыми распространенными из которых являются ложные тепловые цели и системы постановки радиолокационных помех. Эти устройства в некоторых случаях позволяют уводить от истребителя ракеты с инфракрасными и радиолокационными системами наведения.

Новая лазерная система самозащиты SHiELD сможет сбивать некоторые типы ракет, а также ослеплять оптические и инфракрасные системы наведения как запущенных боеприпасов, так и боевых самолетов противника. В рамках проекта планируется разработать демонстратор технологий, который затем будет использоваться военными для оценки эффективности таких устройств.

Ранее стало известно, что в состав перспективной системы войдет лазер мощностью несколько десятков киловатт и оптическая система коррекции и наведения. Устройство должно эффективно работать при полете на дозвуковой (до 0,75 числа Маха, или 926 километров в час), трансзвуковой (от 0,75 до 1,2 числа Маха) и сверхзвуковой (от 1,2 до пяти чисел Маха) скоростях.

Лазерную систему разместят в небольшом подвесном контейнере. Согласно планам Исследовательской лаборатории ВВС США, масштабные испытания прототипа состоятся в 2021-м. Как ожидается, испытания системы SHiELD будут проведены на одном из истребителей ВВС США, а также тяжелом самолете огневой поддержки AC-130J Ghostrider.

В 2015 году американская компания Lockheed Martin адаптировала разрабатываемый ею прототип боевого лазера для стрельбы при полете на околозвуковых скоростях. Во время испытательных полетов лазера исследователи выяснили, что турбулентные потоки, возникающие на фюзеляже самолета на околозвуковых скоростях полета, нарушают фокусировку луча, если он не направлен прямо по курсу полета.

Чтобы избегать расфокусировки, которая существенно снижает мощность лазерного луча, компания встроила в систему наведения лазера комплекс деформируемых зеркал. В результате получилась система, позволяющая самолету вести практически 360-градусный обстрел целей почти без потери мощности лазерного луча.

Василий Сычёв