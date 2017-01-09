Пять радаров для обнаружения самолетов-невидимок получили ВКС РФ в 2016 году
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Радиолокационный модуль дециметрового диапазона волн РЛМ-Д комплекса 55Ж6М "Небо-М"
Источник: http://vitalykuzmin.net/
В Воздушно-космических силах (ВКС) России в 2016 году на боевое дежурство заступили пять радиолокационных комплексов «Небо-М», сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
«На вооружении радиотехнических войск находится более 10 комплексов "Небо-М"», — говорится в сообщении, поступившем в RNS.
«Небо-М» — мобильный многодиапазонный комплекс, способный в сложных помеховых условиях выполнять задачи по обнаружению и сопровождению баллистических, аэродинамических и гиперзвуковых воздушных целей, в том числе и выполненных по технологиям «стелс». Информация с комплексов «Небо-М» может передаваться как на вышестоящие пункты управления, так и непосредственно зенитным ракетным системам нестратегической противоракетной обороны среднего и дальнего рубежей перехвата.
Кроме того, для оснащения радиотехнических полков в 2016 году поставлены перспективные, не имеющие аналогов в мире радиолокационные станции «Подлет-К1».
На вооружении радиотехнических полков ВКС, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района, состоит более 30 новейших радиолокационных станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), способных одновременно автоматически обнаруживать и сопровождать более 200 целей различных классов — самолетов, вертолетов, дистанционных пилотируемых летательных аппаратов и ракет на дальности до 300 км на малых, средних и больших высотах.
К 2020 году планируется провести общее переоснащение радиотехнических войск на современные и перспективные мобильные образцы радиолокационного вооружения. Новые радары смогут обнаруживать цели на дальности до 1800 км и на высотах до 1200 км.
09.01.2017
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