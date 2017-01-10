Российские ученые разработали новый материал для боевых машин-"невидимок"



Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»

Источник: www.misis.ru Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»Источник: www.misis.ru

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ученые Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" (Москва) изобрели уникальный метаматериал, который позволит создавать боевые машины-"невидимки" по СТЕЛС-технологиям. О своих разработках ученые рассказали в статье, опубликованной в престижном международном журнале Physical Review B.

Метаматериалы - это объекты, которых не существует в природе. Он создаются искусственно и имеют неоднородную структуру, которая позволяет менять направление и свойства электромагнитных волн и управлять свойствами света. С помощью метаматериалов можно, например, в определенном диапазоне электромагнитного излучения делать невидимыми предметы.

Благодаря их уникальным свойствам, такие материалы могут использоваться в разработках оборонно-промышленного комплекса, а также для создания сверхмощных компьютеров, в которых электрические сигналы уступают место фотонным.

Нынешняя работа выполнялась специалистами НИТУ "МИСиС" совместно с коллегами из Университета Крита (Ираклион, Греция). В 2016 году Россия и Греция подписали меморандум о сотрудничестве в квантовых технологиях и совместном финансировании проектов исследований, в том числе по метаматериалам.

"Экспериментальная часть нашего исследования - это созданный уникальный метаматериал, представляющий собой небольшую плоскую решетку так называемых метамолекул, вырезанных лазерной резкой из цельного куска обычной стали", - пояснил руководитель проекта, доцент лаборатории "Сверхпроводящие метаматериалы" НИТУ "МИСиС" Алексей Башарин, слова которого цитирует пресс-служба российского вуза.

По словам Башарина, особая форма и конфигурация созданных таким образом ячеек позволила получить метаматериал с уникальными свойствами. Так, на его основе можно сделать сверхчувствительные сенсоры, основу нового поколения датчиков взрывчатых и запрещенных веществ.

"Помимо этого, при добавлении нелинейного полупроводника метаматериал станет перенастраиваемым экраном для СТЕЛС-технологий - комплекса способов снижения радиолокационной заметности боевых машин в радио, инфракрасном и других областях спектра", - говорится в сообщении МИСиС. Кроме того, новый метаматериал может стать незаменимым элементом для суперсовременных лазеров, а также основой для квантовых компьютеров.

Интерес к разработке уже проявило ФГУП "Космическая связь" и ряд других компаний российской космической отрасли, рассказали ученые.