Французские "Риперы" пока не могут летать во французском небе
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БЛА MQ-9 Reaper ВВС Франции
Источник: militaryparitet.com
Франция развернула в Африке еще два беспилотника General Atomics MQ-9 Reaper.
БЛА прибыли на базу 101 в Ниамее (Нигер) в конце 2016 года, где уже размещены три аппарата этого типа в рамках проведения операции Barkhane в регионе Сахеля. Прибытие новых беспилотников подняло вопрос о снятии с дежурства двух беспилотников типа Harfang.
В настоящее время в связи с техническими и правовыми ограничениями парк беспилотников "Рипер" не может летать в воздушном пространстве Франции, но в в конце января с прибытием шестого беспилотника на базу Коньяк эти вопросы будут сняты.
10.01.2017
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