Минобороны будет еженедельно следить за созданием новых ракет на "Красмаше"
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АО "Красноярский машиностроительный завод"
Источник: АО "Красмаш"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено еженедельно следить за созданием перспективных ракетных комплексов стратегического назначения на акционерном обществе "Красмаш", заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
"Данный проект находится на особом контроле в министерстве обороны. Исходя из этого, заслушивать будем фактически еженедельно, до тех пор, пока создание не войдет в утвержденный график дальнейших работ, скорректированный в конце прошлого года ", - сказал Шойгу на совещании.
По его словам, модернизация технологических линий "Красмаша" ведется в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса на 2011-2020 годы" с целью создания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения.
Согласно открытым данным, АО "Красноярский машиностроительный завод" - основной изготовитель баллистических ракет "Синева" для подводных лодок. По данным СМИ, на предприятии планируется развернуть производство перспективной тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат".
10.01.2017
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