Министр обороны проехался по сибирским заводам

Шойгу уделил внимание ракете «Сармат», бомбардировщику Су-34 и беспилотному аппарату «Охотник»

Выступая на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября, президент России Владимир Путин коснулся темы «современных видов стратегического оружия», к числу которых отнес межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат». Эта «сверхтяжелая ракета» прошла испытания, осталось «просто чисто административно-бюрократически закончить некоторые процедуры, перейти к их массовому производству и постановке на боевое дежурство». По словам Путина, это произойдет «в ближайшее время».

Как обстоят дела с запуском нового вида стратегического оружия, выяснял министр обороны РФ Сергей Шойгу. В дни, когда в Сочи заседали члены клуба «Валдай», глава военного ведомства находился в Красноярске. Согласно сообщению пресс-службы МО РФ, целью визита было «проинспектировать работу предприятий оборонного сектора». Важнейшим среди них оказался Красноярский машиностроительный завод («Красмаш»), в цехах которого идет работа по организации выпуска стратегического ракетного комплекса пятого поколения «Сармат».

Необходимость посещения «Красмаша» сам Шойгу объяснил следующими словами: «Во исполнение решения президента РФ осуществляется постановка на боевое дежурство перспективного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат». В настоящее время предприятие ведет выпуск изделий первой серии, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство.

Как можно понять из сообщения пресс-службы, МО РФ планирует разместить серийные «Сарматы» на территории воинской части Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), расположенной в Красноярском крае. Там сейчас на завершающем этапе идут строительно-монтажные и пусконаладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Напомним, что «Красмаш» давно специализируется на выпуске баллистических ракет на жидком топливе. Развал Советского Союза привел к существенному снижению заказов на продукцию военного назначения, из-за чего предприятие долгое время испытывало сложности.

Как в таких случаях говорится, «не было бы счастья, да несчастье помогло» – после серии неудач отечественных моряков с пусками баллистических ракет морского базирования (БРМБ) с подводных крейсеров проекта 667БДРМ. Очевидные сбои произошли на виду у высших должностных лиц государства, после чего те на уровне президента и правительства РФ провели решения по выпуску на «Красмаше» усовершенствованных БРМБ «Синева» и их развития «Лайнер». Затем перед предприятием поставили задачу освоить изделия следующего поколения.

«В настоящее время центр имени Макеева решает задачу оснащения первого ракетного полка комплексом «Сармат» на головном объекте РВСН», – заявил министр обороны. Осматривая производственную линию МБР «Сармат» на «Красмаше», он отметил, что переоснащение РВСН на данный комплекс «является приоритетом» в обеспечении обороноспособности страны.

Гендиректор предприятия Александр Гаврилов рассказал главе оборонного ведомства о расширении производственных мощностей и оснащении их современным высокотехнологичным оборудованием. Вскоре будет запущен в эксплуатацию новый производственный корпус площадью 18 тыс. кв. м на 300 рабочих мест.

В ходе рабочей поездки по Сибири глава военного ведомства также посетил предприятия из состава Объединенной авиастроительной корпорации. Новосибирский авиационный завод имени Валерия Чкалова традиционно специализируется на выпуске фронтовых бомбардировщиков разработки опытного конструкторского бюро Павла Сухого. В настоящее время здесь собирают самолет Су-34.

Директор авиазавода Александр Панасенко доложил, что предприятие не только выпускает серийную продукцию, но и производит капремонт авиатехники. «Научились делать всё. У нас есть опыт замены головной части, у нас есть практический опыт ремонта хвостовой части, у нас есть опыт ремонта булей, это самый сложный ремонт с точки зрения сборки здесь у нас», – отметил он.

Со своей стороны Шойгу назвал Су-34 «основной рабочей лошадью» («у них по четыре-пять вылетов каждый день») Воздушно-космических сил Российской Федерации (ВКС РФ) и поставил задачу нарастить темпы производства и ремонта. На итоговом совещании прозвучало, что поставка самолетов и доработка эксплуатирующихся «идет по графику», а «контрактация 2024 года завершена».

На совещании в Новосибирске министр сказал, что вопросы оснащения ВКС РФ перспективными образцами авиационной техники «постоянно находится в центре внимания». В текущем году благодаря совместным усилиям промышленности и МО РФ «поставки новых самолетов Су-34 и доработка уже эксплуатирующихся в войсках осуществляется в соответствии с графиком, и программа года будет, безусловно, выполнена». Министр призвал новосибирцев «поджаться, поторопиться… организовать работу» так, чтобы досрочно выполнить государственный оборонный заказ по выпуску Су-34. По его словам, контрактация на следующий год завершена, и «рассмотрено, как выполняются опытно-конструкторские работы по созданию комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) большой дальности». Шойгу не назвал конкретный тип БПЛА, предположительно речь шла о С-70 «Охотник», который уже «засветился» в зоне СВО.

Между тем арсенал фронтовой бомбардировочной авиации усиленно пополняется авиабомбами калибра 250 и 500 кг с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Производство УМПК налажено на одном из предприятий из состава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» («Ракетостроители отчитались министру обороны», «НВО» от 05.10.23), на котором Шойгу побывал 27 сентября. Подобные изделия используются Израилем и США на протяжении десятилетий, превращая свободнопадающие авиабомбы в высокоточные средства поражения с возможностью сброса за десятки километров от цели, что снижает вероятность поражения самолета-носителя средствами ПВО противника при выполнении задач на бомбометание.

Среди наружных плакатов, размещенных на территории выставочного центра в подмосковной Кубинке в ходе подготовки к проведению международного военно-технического форума «Армия-2023», оказался один с информацией о заслуженном военном летчике Российской Федерации Максиме Стефанове. Там, в частности, говорится следующее: «Экипаж самолета Су-34 под командованием полковника Стефанова М.А. в ходе специальной военной операции впервые в боевых условиях успешно применил гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал». За время боевых действий экипажем уничтожены 120 объектов противника (командные пункты, склады вооружения, места хранения авиационной техники, пункты сбора личного состава и техники, железнодорожные станции и мосты) и более 180 военнослужащих Вооруженных сил Украины. За образцовое выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и мужество полковнику Стефанову присвоено звание Героя Российской Федерации».

Заметим, что ранее комплекс «Кинжал» применялся только с прошедших специальную доработку тяжелых перехватчиков в самолет-носитель гиперзвукового оружия МиГ-31И. А в конце сентября на лентах ведущих российских информационных агентств прошли сообщения со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе о дооснащении Су-34 еще одной «не новой» ракетой, ранее не входившей в арсенал фронтового бомбардировщика. Эксперты расходятся во мнении, о каком конкретно изделии идет речь. Возможно, об Х-58МК (модификация базовой Х-58МЭ с заменой электрооптической головки самонаведения на радиолокационную), разработанной для поставленных морской авиации ВМФ НОАК многоцелевых истребителей Су-30МК2. Эта ракета однажды демонстрировалась широкой публике на аэродроме в Ахтубинске под пилоном фронтового бомбардировщика Су-24М, задействованного в ходе испытаний.