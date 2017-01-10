Шойгу поблагодарил военных, решавших боевые задачи в праздники



Сергей Шойгу Сергей Шойгу

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, решавших боевые задачи в праздники, и поздравил их с Новым годом и Рождеством.

"Хочу особо поблагодарить наших коллег, которые в эти дни решали боевые задачи вдали от дома. Тех, кто нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов", - сказал Шойгу на совещании.

Он поздравил всех с Новым годом и Рождеством и пожелал всему личному составу Вооруженных сил России здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном ратном труде.