Шойгу поблагодарил военных, решавших боевые задачи в праздники
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Сергей Шойгу
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, решавших боевые задачи в праздники, и поздравил их с Новым годом и Рождеством.
"Хочу особо поблагодарить наших коллег, которые в эти дни решали боевые задачи вдали от дома. Тех, кто нес службу в составе дежурных смен и суточных нарядов", - сказал Шойгу на совещании.
Он поздравил всех с Новым годом и Рождеством и пожелал всему личному составу Вооруженных сил России здоровья, благополучия и дальнейших успехов в благородном ратном труде.
10.01.2017
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