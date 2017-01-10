РВСН нарастят интенсивность учений в 1,5 раза в 2017 году



Военнослужащие РВСН

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС Военнослужащие РВСНИсточник: Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в 2017 году на 50% нарастят интенсивность боевой подготовки - всего будет проведено более 150 учений, сообщили журналистам во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2017 году РВСН проведут более 150 командно-штабных, тактических и специальных учений. Учения будут проводиться в сложной и напряженной обстановке, в том числе с привлечением межвидовых взаимодействующих сил и средств. Изменяется не только интенсивность, но и количество проводимых учений: если в 2016 году их было около 100, то уже в следующем - это число увеличится на 50%", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в каждом периоде обучения 2017 года более чем 40 ракетных полков и частей обеспечения и охраны РВСН отработают несение боевого дежурства в высших степенях боевой готовности.

"В 2017 году будет продолжена работа, направленная на повышение выучки личного состава, усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям ведения современного боя, освоение новых образцов вооружения", - отметили в военном ведомстве.