"Дрэгонфайр". Огнедышащий британский лазер



Лазер MBDA на фрегате

Источник: MBDA Лазер MBDA на фрегатеИсточник: MBDA

Министерство обороны Великобритании выделило 30 млн. ф.ст. на разработку прототипа лазерного оружия, известного как Dragonfire.

Эта система должна использоваться как в наземных, так и морских платформ. Контракт был заключен с консорциумом, куда вошли компании MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems и Marshall ADG UK. Мощность лазера составит 50 КВт.

Технологический демонстратор LDEW (Laser Directed Energy Weapon) должен быть передан на испытания в 2019 году.