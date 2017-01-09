"Дрэгонфайр". Огнедышащий британский лазер
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Лазер MBDA на фрегате
Источник: MBDA
Министерство обороны Великобритании выделило 30 млн. ф.ст. на разработку прототипа лазерного оружия, известного как Dragonfire.
Эта система должна использоваться как в наземных, так и морских платформ. Контракт был заключен с консорциумом, куда вошли компании MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems и Marshall ADG UK. Мощность лазера составит 50 КВт.
Технологический демонстратор LDEW (Laser Directed Energy Weapon) должен быть передан на испытания в 2019 году.
09.01.2017
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