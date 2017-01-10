В Забайкалье российские военнослужащие провели учения ПВО



Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"

Источник: www.pravda.ru Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"Источник: www.pravda.ru

ХАБАРОВСК, 10 янв - РИА Новости. Военнослужащие дивизии противовоздушной обороны и авиачастей Восточного военного округа (ВВО) в Забайкалье провели совместную командно-штабную тренировку по управлению ПВО и авиацией, сообщили журналистам в пресс-службе ВВО.

"Военнослужащие дивизии ПВО, зенитного ракетного соединения и авиационных частей Восточного военного округа, дислоцированных в Забайкальском крае, провели совместную командно-штабную тренировку по управлению противовоздушной обороной и авиацией. Военнослужащие на практике отработали алгоритм действий в бесконтактном режиме", - говорится в сообщении.

В ходе учений военнослужащие отработали действия по доведению и получению сигнала о нарушении воздушных границ летательным аппаратом условного противника. Также экипажи самолётов и вертолётов выполнили специальные задачи по разведке и уничтожению воздушных целей условного противника и подавлению средств ПВО.