Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Начаты поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"

11.01.2017 bmpd.livejournal.com 41 0
0
Понравилась новость?
 0
Тор-М2У
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»
Источник: http://sadko.biz/

Как сообщил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков, в прошедшем [2016] году Сухопутные войска (СВ) получили два бригадных комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" и "Бук-М2".

Кроме того, по его словам, в СВ поступило два дивизионных комплекта ЗРК "Тор-М2" и два "Тор-М2У".

Генерал-полковник Олег Салюков также отметил, что СВ получили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", более 130 новых БМП-3 и БТР-82А и свыше двух десятков бронеавтомобилей "Тигр-М", оснащенных боевым модулем "Арбалет-ДМ".

Комментарий bmpd. Таким образом, согласно заявлению генерал-полковника О. Салюкова, в 2016 году Сухопутным войскам были поставлены первые два серийных дивизионных комплекта нового ЗРК 9К331М "Тор-М2", что знаменует начало серийного производства этой системы на АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" . Боекомплект боевой машины ЗРК "Тор-М2" составляют 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К.

Ранее летом о планировавшейся поставке в 2016 году двух первых дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2" заявлял начальник войск противовоздушной обороны Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.

Соединения, в которые были поставлены первые комплекты ЗРК "Тор-М2", пока что не назывались.

Одновременно в войска продолжались поставки ЗРК предшествующего поколения 9К331МУ "Тор-М2У" ("Тор-М1-2У") с ЗУР 9М331. Как уже сообщал наш блог, два поставленных в 2016 году дивизионных комплекта ЗРК "Тор-М2У" производства ИЭМЗ "Купол" получили 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия Западного военного округа (Московская область) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада Восточного военного округа (Бурятия).

Ранее в 2012-2015 годах, по известным сведениям, Сухопутным войскам России было поставлено шесть дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2У" ("Тор-М1-2У") - в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (Волгоград, в 2012 году), 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа (Московская область, в 2013 году), 59-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад Восточного военного округа (Приморский край, в 2014 году), 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа (Курильские острова, в 2015 году) и в состав 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск (Ейск) (в 2015 году).

Наш блог сообщал, что ИЭМЗ "Купол" заказал поставку у АО "Мытищинский машиностроительный завод" в течении 2017-2018 годов суммарно 48 гусеничных шасси ГМ-5955.15-01 для боевых машин 9А331М - то есть для изготовления четырех дивизионных комплектов 9К331М "Тор-М2".

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
БМП-3
БТР-82
БТР-82А
Бук-М2
ВПК-233114 Тигр-М
Тор-М1
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 11.01 00:35
  • 24
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 11.01 00:24
  • 11
Новый, легкий, фронтовой
  • 10.01 23:29
  • 12
Восстановлен ли потенциал ВВС Украины после войны в Донбассе?
  • 10.01 23:25
  • 12
Новый Ил-112В взлетит вместо украинского Ан-140
  • 10.01 22:53
  • 2
Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
  • 10.01 22:01
  • 20
Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы
  • 10.01 21:19
  • 22
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 10.01 21:13
  • 10
Андрей Богинский о новой стратегии развития авиапрома, точках роста в вертолетостроении и отказе от финансирования проекта перспективного скоростного вертолета
  • 10.01 20:48
  • 1
Российская промышленность вышла из кризиса
  • 10.01 20:20
  • 6
В Крыму нерушима "Утесов" гряда
  • 10.01 19:51
  • 16
"Всем показали лишь красивую коробку"
  • 10.01 18:10
  • 3118
Оценка Советского периода в истории России.
  • 10.01 17:59
  • 647
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 10.01 17:33
  • 1
Разработчик рассказал об особенностях нового зенитного комплекса "Бук-М3"
  • 10.01 16:39
  • 135
Удобные «зеленые человечки»
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  