Начаты поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2"



Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»

Источник: http://sadko.biz/ Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2У»Источник: http://sadko.biz/

Как сообщил журналистам главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков, в прошедшем [2016] году Сухопутные войска (СВ) получили два бригадных комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" и "Бук-М2".

Кроме того, по его словам, в СВ поступило два дивизионных комплекта ЗРК "Тор-М2" и два "Тор-М2У".

Генерал-полковник Олег Салюков также отметил, что СВ получили новейшие переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", более 130 новых БМП-3 и БТР-82А и свыше двух десятков бронеавтомобилей "Тигр-М", оснащенных боевым модулем "Арбалет-ДМ".

Комментарий bmpd. Таким образом, согласно заявлению генерал-полковника О. Салюкова, в 2016 году Сухопутным войскам были поставлены первые два серийных дивизионных комплекта нового ЗРК 9К331М "Тор-М2", что знаменует начало серийного производства этой системы на АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" Концерна ВКО "Алмаз-Антей" . Боекомплект боевой машины ЗРК "Тор-М2" составляют 16 новых зенитных управляемых ракет 9М338К.

Ранее летом о планировавшейся поставке в 2016 году двух первых дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2" заявлял начальник войск противовоздушной обороны Сухопутных войск генерал-лейтенант Александр Леонов.

Соединения, в которые были поставлены первые комплекты ЗРК "Тор-М2", пока что не назывались.

Одновременно в войска продолжались поставки ЗРК предшествующего поколения 9К331МУ "Тор-М2У" ("Тор-М1-2У") с ЗУР 9М331. Как уже сообщал наш блог, два поставленных в 2016 году дивизионных комплекта ЗРК "Тор-М2У" производства ИЭМЗ "Купол" получили 4-я гвардейская Кантемировская танковая дивизия Западного военного округа (Московская область) и 5-я отдельная гвардейская танковая бригада Восточного военного округа (Бурятия).

Ранее в 2012-2015 годах, по известным сведениям, Сухопутным войскам России было поставлено шесть дивизионных комплектов ЗРК "Тор-М2У" ("Тор-М1-2У") - в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады Южного военного округа (Волгоград, в 2012 году), 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа (Московская область, в 2013 году), 59-й и 60-й отдельных мотострелковых бригад Восточного военного округа (Приморский край, в 2014 году), 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии Восточного военного округа (Курильские острова, в 2015 году) и в состав 726-го учебного центра противовоздушной обороны Сухопутных войск (Ейск) (в 2015 году).

Наш блог сообщал, что ИЭМЗ "Купол" заказал поставку у АО "Мытищинский машиностроительный завод" в течении 2017-2018 годов суммарно 48 гусеничных шасси ГМ-5955.15-01 для боевых машин 9А331М - то есть для изготовления четырех дивизионных комплектов 9К331М "Тор-М2".