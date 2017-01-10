Задачник для авианосца



Французский авианосец R 91 Charles de Gaulle в ходе участия в операции Chammal, октябрь 2016 года

Источник: ВМС Франции Французский авианосец R 91 Charles de Gaulle в ходе участия в операции Chammal, октябрь 2016 годаИсточник: ВМС Франции

"Шарль де Голль" указал США их место

Анализ соответствия авианосцев различных стран мира их боевому предназначению в вероятных условиях применения свидетельствует, что в наибольшей степени удовлетворяет заявленным критериям французский "Шарль де Голль", причем в обоих видах конфликтов, то есть и в крупномасштабной, и в локальной войне.

“«Нимитц» самый универсальный, однако другие авианосцы часто превосходят «американца» в эффективности решения задач по предназначению”

Он лидирует с большим отрывом от ближайших конкурентов – "Нимитца" и британского "Куин Элизабет" – в крупномасштабных войнах, от того же "американца" и индийского "Викрамадитья" – в локальных. Эти корабли делят второе и третье места в рейтинге.

Следом с минимальным отрывом идут наш "Адмирал Кузнецов" и китайский "Ляонин". Эти два корабля построены в соответствии с общей концепцией, поэтому их коэффициенты соответствия боевому предназначению весьма близки.

Последние места занимают итальянский, японский и бразильский авианосцы. В крупномасштабных войнах их коэффициенты соответствия почти идентичны, а в локальных имеет место превосходство "Джузеппе Гарибальди", который по этому показателю даже несколько превосходит "Ляонин".

Оценки школам

Анализ наиболее передовых кораблей свидетельствует, что все они представлены образцами американской и западноевропейской школ. Вторую строку следует оставить за молодой российской школой авианосного кораблестроения. К ней помимо "Адмирала Кузнецова" относятся "Викрамадитья" и "Ляонин". На третьем месте оказались кораблестроительные школы Италии и Японии. Последнее странно, если учесть огромный опыт Страны восходящего солнца в создании авианосцев в 30–40-е годы. Объяснить этот феномен можно только двумя причинами. Первая из них состоит в утрате квалифицированных кадров и отчасти технологий. Вторая – конституционные и иные правовые ограничения, запрещающие Японии строительство авианосцев, в результате чего Токио вынужден маскировать их под странный класс – эсминец-вертолетоносец, водоизмещение которого соответствует тяжелому авианосцу времен Второй мировой. Это, естественно, накладывает ограничения на боевые возможности корабля.

Бразильский "Сан-Паулу" – это французский "Фош" постройки 60-х. После модернизации корабль вполне может считаться соответствующим современным требованиям. Однако авиагруппа, представленная штурмовиками "Скайхок" и вертолетами, отбрасывает его в разряд устаревших. В Бразилии он рассматривается фактически как учебный, предназначенный для создания собственной авианосной школы. Вероятно, этим объясняется тот факт, что страна не позаботилась приобрести для него современные самолеты – "Супер Этандары" или "Рафали".

Анализируя особенности как собственно кораблей, так и размещаемых на них авиагрупп, можно отметить, что англо-американская школа исповедует универсальность. "Нимитц" и "Куин Элизабет" способны решать относительно широкий круг задач.

Российская и французская концепции предполагают наличие выраженного приоритета в боевых возможностях кораблей. Так, "Шарль де Голль", очевидно, исходя из вероятных условий его боевого применения, имеет явный акцент на ударных и противовоздушных возможностях. Российская концепция отдает приоритет ПВО и ПЛО.

Оценка степени соответствия этих кораблей вероятным условиям их боевого применения показывает, что французы достаточно точно спрогнозировали характер боевых действий, в которых предстоит участвовать их авианосцу. В результате, несмотря на специализированность, он занял первое место в рейтинге. Что касается российской концепции, то здесь надо отметить: упор на "оборонительное" предназначение оправдывает себя не в полной мере. В реальных условиях этим кораблям придется силами их авиагрупп решать широкий круг задач, причем в значительной мере наступательного характера: борьба с надводными силами противника и разрушение наземных объектов. Все-таки авианосец в большей степени был и останется оружием наступления, нежели обороны.

Враги у всех разные

Интересно сопоставить боевые возможности участников рейтинга по решению основных частных задач: разгром авианосных соединений, уничтожение групп надводных кораблей (КУГ и КПУГ) и подводных лодок, отражение воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам.

Анализ свидетельствует, что решить первую задачу в наивысшей степени способны те корабли, которые имеют многочисленную ударную авиацию – американский (до 60 истребителей/штурмовиков) и французский (до 36 истребителей/штурмовиков). Близок к ним по своим возможностям британский "Куин Элизабет" (с новейшими F-35B). Российский, китайский и индийский авианосцы существенно менее эффективны в этом плане. Самые низкие показатели у "итальянца" и "японца" – они имеют слишком мало самолетов, которые могут участвовать в ударе по авианосцу. А возможности "бразильца" в отношении американской АУГ вообще нулевые.

Зато индийский, итальянский, французский и даже бразильский авианосцы – лидеры в уничтожении корабельных групп. Это объясняется тем, что в зоне их вероятного боевого применения – на Средиземноморском ТВД, в Индийском океане и Южной Атлантике – будут действовать относительно малочисленные, обладающие ограниченными боевыми возможностями КУГ вероятных противников. Задача борьбы с ними решается располагаемым составом авиагрупп с приемлемой эффективностью.

Возможности российского, китайского и даже американского авианосцев существенно ниже отчасти из-за того, что эта задача не является для них приоритетной (для "Кузнецова" и "Ляонина"), а также потому, что им будут противостоять достаточно мощные и многочисленные соединения противника.

Приоритет в борьбе с подводными лодками за авианосцами, для которых эта задача относится к основным по предназначению: "Куин Элизабет", "Джузеппе Гарибальди", "Идзуми".

В ПВО наиболее эффективны "Шарль де Голль" и "Адмирал Кузнецов" с "Ляонином". Превосходство "француза" обусловлено двумя факторами: более многочисленной истребительной авиагруппой и меньшим числом воздушных целей в вероятной зоне его ответственности в сравнении с российским и китайским авианосцами.

По задаче "разрушение наземных объектов в крупномасштабной войне" с огромным отрывом лидирует "Нимитц". Это понятно – весь исторический опыт после Второй мировой свидетельствует, что главной задачей американских авианосцев были удары по наземным целям, по которым расходовалось от 30–40 до 50–65 процентов общего ресурса. Для США это остается одним из приоритетов в возможной крупномасштабной войне. Потенциалы остальных кораблей применительно к данной задаче значительно скромнее и отличаются незначительно. Это обусловлено тем, что она будет для них менее важной на фоне других.

Похожая картина и в локальных войнах. Однако в этом случае отрыв "американца" уже не столь разителен – французский, российский, китайский, британский, индийский "одноклассники" уступают ему примерно в два раза. Но ведь и их авиагруппы меньше почти вдвое. Авианосцы других стран – Бразилии, Италии и Японии – эффективно бороться с наземными объектами не могут в силу малой численности ударных самолетов.

Вывод, что авианосцы США самые универсальные, достаточно тривиален. Просто другие страны, строя такие корабли с существенно меньшим водоизмещением, концентрировали их возможности на решении узкого спектра задач. При этом по эффективности решения тех, для которых они специализированы, эти более легкие авианосцы равны, а то и превосходят мощные американские корабли. Российский и связанные с ним по проекту и концепции китайский, индийский "одноклассники" особенно успешны в борьбе с воздушным и подводным противником. "Шарль де Голль" в большей мере эффективен в решении ударных задач и опять же – в уничтожении СВН противника. Итальянский, японский и британский имеют выраженную противолодочную ориентацию, превосходя в этом отношении другие корабли из числа рассмотренных, что в полной мере отражает их роль и место в составе флотов своих стран.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 1 (665) за 11 января 2017 года