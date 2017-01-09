Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

В Рязанском ВВДКУ каждый год вводятся в строй уникальные тренажеры

10.01.2017 ЦАМТО 36 0
0
Понравилась новость?
 0
Рязанское училище ВДВ
Рязанское училище ВДВ
Источник: www.1tv.ru

ЦАМТО, 9 января. В Рязанском ВВДКУ на основе изучения, обобщения и внедрения в образовательный процесс современного опыта ведения вооруженной борьбы и применения новейших боевых средств эффективно функционирует передовая система обучения и воспитания будущих офицеров и прапорщиков.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, основой данной системы является постоянно обновляющаяся учебно-материальная база с новыми и перспективными объектами общей площадью более 100 тыс. кв. м.


Современные объекты функционируют на трех территориях учебного учреждения в Рязани и поселке Сельцы в Рязанской области.


Так, в училище создан новый воздушно-десантный комплекс и аэродинамическая установка, предназначенные для подготовки парашютистов, в том числе для обучения прыжкам из самолета с высот свыше 4 тыс. м и планирования на парашютной системе специального назначения типа «Арбалет».


Курсанты отрабатывают различные ситуации в многофункциональном глубоководном водолазном комплексе с водолазной башней глубиной 21 м, в частности, учатся действовать под водой в различных типах водолазного снаряжения с замкнутой и полузамкнутой схемой дыхания.


В данном комплексе десантники выполняют упражнения учебных стрельб из специального оружия, отрабатывают десантирование с борта вертолета, эвакуацию и подъем на борт вертолета или корабля.


Обновление учебно-материальной базы училища продолжается, каждый год появляются уникальные тренажеры, новейшее полигонное оборудование и комплексы.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 10.01 00:21
  • 2
В Польшу прибыли 250 военнослужащих бронетанковой бригады США
  • 09.01 23:59
  • 7
Президент Египта поднял флаг на вертолетоносце "Гамаль Абдель Насер"
  • 09.01 23:44
  • 20
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 09.01 23:30
  • 3
Российские силовики получат новейшее оружие для подводной стрельбы
  • 09.01 23:27
  • 3110
Оценка Советского периода в истории России.
  • 09.01 23:17
  • 2
Заключен контракт на поставку минометов "Алакран"
  • 09.01 23:06
  • 6
«Дедушка Терминатора» : со свалки в музей
  • 09.01 22:56
  • 3
Китай запустил новый спутник для теста телекоммуникационных технологий
  • 09.01 22:53
  • 28
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 09.01 22:43
  • 20
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 09.01 22:36
  • 1
Шесть гидрографических катеров получит российский флот до 2019 года
  • 09.01 22:31
  • 2
Су-35 - пример для модернизации китайских "сушек"
  • 09.01 22:29
  • 1
Минобороны объявило об уходе "Адмирала Кузнецова" из Сирии
  • 09.01 22:21
  • 12
Американская и сверхтяжелая
  • 09.01 22:15
  • 1
Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  