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Российский истребитель 5-го поколения Т-50 ПАК ФА: проблемы и перспективы

10.01.2017 ИА Regnum 46 0
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Су-34 и Т-50
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Крупнейшие военные проекты России: очерк второй

В предыдущем материале, в рамках серии очерков о самых важных и крупных военных разработках современной России, мы говорили о новой межконтинентальной баллистической ракете РС-28 "Сармат". Теперь речь пойдет о российском истребителе пятого поколения Т-50 ПАК ФА (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации), совершившем свой первый полет в 2010 году. Посмотрим, в каком состоянии находится этот проект и каковы его перспективы.


Замена великолепной линейке истребителей Су-27


На данный момент, вершиной российского авиастроения, в том, что касается истребителей, является Су-35С, относящийся к поколению 4++. Эта машина создана на базе отлично себя зарекомендовавшего истребителя Су-27. Су-35С получил новые двигатели с всеракурсно управляемым вектором тяги (это дало ему умопомрачительную маневренность), новое бортовое радиоэлектронное оборудование, позволяющее одновременно наводить вооружение на 8 воздушных, или 2 наземные цели. Кроме того, Су-35С получил радиопоглощающее покрытие, уменьшающее его эффективную площадь рассеяния (ЭПР - чем больше показатель, тем лучше цель "видна" радиолокационным станциям противника). Эти факты позволили самолету частично достичь характеристик 5-ого поколения, однако, не во всем. К примеру, ЭПР Су-35С хоть и заметно меньше, чем у Су-27, но по сравнению с американским истребителем пятого поколения F-22, он очень велик. Кроме того, Су-35С - это максимум, который можно "выдавить" из прекрасной платформы Су-27, ставшей основой таким отличным самолетам, как Су-30СМ, Су-34 и т.п.


Именно по этой причине, разработка платформы нового поколения имеет огромное значение для будущего российского военного авиастроения - нынешние машины еще много лет будут актуальны, однако развивать их дальше уже почти невозможно. И это при том, что в разработке находятся ряд машин конкурентов - американский F-35 (а F-22 уже довольно давно стоит на вооружении ВВС США), китайские J-20 иJ-31, японский Mitsubishi ATD-X. Модернизация старых и проверенных временем моделей российских истребителей уже не позволит угнаться за ними.


Для достижения всех требований пятого поколения нужен новый двигатель


Серийное производство Т-50 ПАК ФА планируется запустить в 2017 году, а первые машины войдут в строй ВКС России в 2018 году. Первые партии машин будут соответствовать почти всем критериям пятого поколения, обладая: радиолокационной станцией (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой Н036 "Белка", сверхманевренностью, радиолокационной малозаметностью, многофункциональностью, круговой информационной системой (антенны РЛС, оптико-локационная станция и другие датчики дают информацию почти по всей окружности машины) и т.п.


Главным же недостатком останется двигатель АЛ-41Ф1, который будет устанавливаться на первые истребители. Он несколько "портит" радиолокационную и инфракрасную малозаметность самолета, при этом его модернизационный потенциал уже исчерпан (двигатель создан на основе АЛ-31Ф, устанавливаемого на Су-27). Решением проблемы должен стать двигатель второго этапа "Тип 30", который разрабатывается "Объединенной двигателестроительной корпорацией". Он будет обладать повышенной мощностью - около 10 500 кгс (против 9500 кгс у АЛ-41Ф1) без использования форсажа и 17 500 кгс (против 15 000 кгс у АЛ-41Ф1) на форсаже. Такие характеристики двигателя позволят очень уверенно достигать крейсерской сверхзвуковой скорости полета (без использования форсажа и, соответственно, огромных затрат топлива и ресурса силовой установки), а также в целом повысят летные характеристики самолета. К сожалению, прогнозировать реальные сроки поступления новых двигателей в серийное производство пока сложно - первый стендовый запуск состоялся в ноябре 2016 года, а летные испытания начнутся по планам в конце 2017 года. При этом планируется довести двигатель до государственных испытаний к 2020 году. Однако, учитывая то, насколько сложной задачей является разработка нового авиационного двигателя, в реальности сроки могут оказаться совсем другими.


Успешная разработка Т-50 ПАК ФА окупится за счет экспорта


Помимо разработки ПАК ФА для российской армии, имеется также проект экспортного истребителя пятого поколения FGFA (Fifth generation fighter aircraft), создаваемый совместно с Индией. Работы по нему идут не очень просто, но сулят огромные прибыли - стартовым покупателем должна выступить Индия, с потребностью в 200 машин этого типа, при том, что минимальная стоимость одного самолета составит не менее $100 млн. Если FGFA сможет повторить успех Су-30 на мировом рынке вооружений, то российское авиастроение и смежные ему отрасли ВПК получат очень серьезный импульс для дальнейшего развития.


Леонид Нерсисян


Начало темы: Очерк первый

01.01.2017
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принадлежат ИА Regnum
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Индия
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