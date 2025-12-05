

Головная часть межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 "Стилет" в шахте перед учебно-боевым пуском, 2007 год

Источник: Сергей Казак/ТАСС Головная часть межконтинентальной баллистической ракеты РС-18 "Стилет" в шахте перед учебно-боевым пуском, 2007 годИсточник: Сергей Казак/ТАСС

Крупнейшие военные проекты России: очерк первый

Последнее десятилетие отметилось серьезным развитием российского военно-промышленного комплекса. Был дан старт многим перспективным проектам, которые сейчас находятся в разной степени готовности. От успешной разработки этих систем вооружений зависит будущее Вооруженных сил России, в том числе и обеспечение ядерного сдерживания, и поддержание стратегического баланса. В серии статей мы рассмотрим самые важные и крупные разработки оружия будущего.

РС-28 «Сармат»: тяжеловес ядерного сдерживания

На данный момент, Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) России оснащены несколькими типами межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Наиболее современные ракеты — это РС-24 «Ярс» и «Тополь-М» — легкие твердотопливные МБР, которые располагаются как в шахтных, так и мобильных пусковых установках. Преимуществом этих МБР является короткий активный участок, во время которого ракета наиболее уязвима, а также удобство и простота в эксплуатации. Однако забрасываемый вес у них заметно меньше, чем у жидкотопливной тяжелой МБР Р-36М2 «Воевода». Эта ракета, имеющая название «Сатана» по классификации НАТО, может нести до 10 боеголовок индивидуального наведения мощностью 0,8 мегатонн каждая. Гарантийный срок эксплуатации этих МБР подходит к концу в начале 2020-х годов.

По этой причине разработка новой тяжелой МБР шахтного базирования РС-28 «Сармат» — очень важная задача. Большой забрасываемый вес позволяет не только наносить более весомый урон противнику, но и нести больше средств прорыва системы противоракетной обороны (например, ложные цели). Новая ракета будет полностью производиться в России, в отличие от «Воеводы», которую производили на «Южном машиностроительном заводе», который теперь находится на Украине.

Характеристики «Сармата» во многом похожи на таковые у «Воеводы». Однако использование современных технологий позволит до минимума сократить время готовности к запуску (ключевой показатель в случае нанесения ответного удара), а также повысить точность поражения целей. Кроме того, планируется создание модификации «Сармата», выводящей боеголовки на суборбитальную траекторию полета. Такой подход позволяет наносить удары на любых расстояниях и с любых направлений, вследствие чего противнику необходимо создать сплошную систему противоракетной обороны (ПРО). А развертывание такой системы ПРО выльется в огромные финансовые затраты, непосильные даже для такой богатой страны, как США.

«Сармат» с гиперзвуковыми планерами обеспечит прорыв перспективных систем ПРО

«Изюминкой» новой МБР станут гиперзвуковые боеголовки-планеры, известные под названием «изделие 4202», способные маневрировать в верхних слоях атмосферы и точно наводиться на цель (это позволяет использовать и неядерные боевые части). На данный момент «изделие 4202» достаточно успешно проходит испытания, вполне возможно её принятие на вооружение к началу или середине 2020-х годов. Заметно более ранее вхождение гиперзвукового планера в атмосферу позволяет усложнить ее заатмосферный захват (на таком принципе действует американская стратегическая ПРО GMDи Aegis), а маневрирование на столь высоких скоростях (до 7км/с) делает его перехват в атмосфере практически невозможным. Всего на одном «Сармате» можно будет разместить до 14 «обычных» боеголовок, или 3−4 гиперзвуковых планера. Разработка подобной боеголовки ведется также в США (пока без особых успехов) и в Китае (информация о результатах испытаний засекречена). По имеющейся в свободном доступе информации лидирующие позиции по данному направлению занимает Россия.

Леонид Нерсисян