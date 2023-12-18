День Ракетных войск стратегического назначения Вооружённых Сил России

Источник изображения: topwar.ru

День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России отмечается в РФ с 1995 года в соответствии с указом президента. В 2006 году День РВСН по распоряжению главы государства стал памятной датой. Дата выбрана не случайно, именно 17 декабря 1959 года вышло постановление Совета Министров СССР, закрепившее ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил.

До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали вместе с артиллеристами 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года.

Материальной основой образования РВСН явилось создание в СССР новых отраслей ОПК – ракетно-космической промышленности и промышленности ядерных боеприпасов. С военно-политической точки зрение образование РВСН было продиктовано противостоянием СССР и США, в более широком смысле — стран НАТО и Варшавского договора.

В 1946 — 1959 гг. была подготовлена база для создания РВСН: в СССР разработано ракетно-ядерное оружие, созданы первые образцы управляемых баллистических ракет. Следующий шестилетний период стал этапом создания и становления Ракетных войск стратегического назначения как нового вида Вооруженных сил СССР. В результате напряженного труда ракетчиков, промышленности и военных строителей уже в начале 1960-х гг. были поставлены на боевое дежурство соединения и части, оснащенные ракетами средней дальности (РСД) и межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР).

В период с 1965 по 1973 гг. в Вооруженных силах СССР развертывается группировка с МБР второго поколения с одиночными стартами. К началу 1970-х группировка РВСН ВС СССР по количественному составу и боевым характеристикам не уступала группировке МБР США. С 1992 г. начался принципиально новый этап в развитии РВСН. Ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных сил входят в состав ВС РФ, проводится ликвидация ракетных комплексов РВСН за пределами России, создается и ставится на боевое дежурство ракетный комплекс «Тополь-М» 5-го поколения. В 1997 г. происходит объединение РВСН с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны.

В период холодной войны главным фактором сдерживания в противостоянии двух сверхдержав было наличие большого количества ядерных боеголовок у США и СССР. В современных условиях, когда противостояние НАТО и России стало еще более острым, сам факт больших запасов арсеналов ЯО уже не дает значимого преимущества, как во второй половине прошлого века. Более важным стало обладание современными средствами доставки боеголовок, способными преодолевать системы ПВО/ПРО противника и наносить значительный ущерб военной и иной инфраструктуре.

И так получилось, что несмотря на тяжелое десятилетие почти полного развала армии и ВПК после распада СССР, ВС РФ значительно обходят армию США в части разработки и принятия на вооружение новейших гиперзвуковых ракет и других средств доставки боезарядов до самых удаленных целей по всему миру.

Среди таковых гиперзвуковые ракетные комплексы «Авангард», впервые поставленные на боевое дежурство 13-й ракетной дивизии под Оренбургом в декабре 2019 года. Буквально в канун Дня РВСН, 16 декабря, второй полк Ясненской дивизии в Оренбургской области был оснащён вторым ракетным комплексом стационарного базирования «Авангард».

Источник изображения: topwar.ru

Основу ударной группировки РВСН ВС РФ вместе со своим предшественником «Тополь-М» в перспективе должны составить не менее уникальные по тактико-техническим характеристикам российские стратегические ракетные комплексы с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью РС-24 «Ярс». Для этого ТПК не нужна специальная инженерная подготовка местности. Комплекс может заходить в лесной массив и маскироваться под кронами деревьев, если ширина и длина пусковой установки позволяют пройти между деревьями, и может быть развернут в боевое положение в считанные минуты.

Источник изображения: topwar.ru

И уж точно совсем не имеет аналогов в мире ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 «Сармат» (по классификации НАТО SS-X-30, или «Сатна-2»), который в перспективе заменит в РВСН советские ракеты Р-36М2 «Воевода». Заложенная в ракете технология «орбитальной бомбардировки» позволяет нанести удар по территории противника по суборбитальной траектории через Южный полюс Земли в обход развернутых НАТО батарей ПВО THAAD. После успешных испытаний в прошлом году на космодроме «Восточный», производство комплексов «Сармат» запущено в серию, первый СРК был поставлен на боевое дежурство в сентябре 2023 года.

Источник изображения: topwar.ru

При этом в США под угрозой срыва программа по разработке и серийному выпуску межконтинентальных баллистических ракет Northrop Grumman, которые должны заменить МБР Minuteman III эпохи 1970-х годов. Проблема может возникнуть из-за незапланированного удорожания проекта. И это с учетом астрономического бюджета Пентагона. Могли бы сэкономить, например, на оказании бесполезной в итоге помощи Украине. В основном неудачами заканчиваются и испытания американских гиперзвуковых ракет. По оценкам экспертов, в части создания гиперзвуковых носителей Штаты серьезно отстают от России и Китая.

На современном этапе своего развития Ракетные войска стратегического назначения включают: управления 3-х ракетных армий во Владимире, Омске и Оренбурге, состоящие из 12 ракетных дивизий постоянной готовности. На вооружении этих ракетных дивизий РВСН находится шесть типов ракетных комплексов, подразделяющихся по видам базирования на стационарные и мобильные.

Источник изображения: topwar.ru

Редакция «Военного обозрения» поздравляет всех военнослужащих и ветеранов Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных сил России, разработчиков и создателей грозного оружия с памятной датой и профессиональным праздником. В нынешнее непростое время наша страна может быть уверена, что вы сумеете достойно защитить государственные интересы и национальную безопасность от всех видов угроз, от кого бы они ни исходили.