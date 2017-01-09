Некоторые данные о состоянии морского транспорта России



Спуск на воду на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт "Калас" проекта MPSV12, строительство которого осуществляется для ФКУ "Дирекция Госзаказчика". Шлиссельбург, 29.12.2016

Источник: ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" Спуск на воду на ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод" многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,5-3 МВт "Калас" проекта MPSV12, строительство которого осуществляется для ФКУ "Дирекция Госзаказчика". Шлиссельбург, 29.12.2016Источник: ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод"

Счетная палата Российской Федерации опубликоваларезультаты очередной проверки, под традиционно длинным наименованием: "О результатах контрольного мероприятия "Проверка использования бюджетных ассигнований, направленных в 2015 году и истекшем периоде 2016 года на реализацию мероприятий подпрограммы "Морской транспорт" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". В документе присутствуют интересные данные по состоянию морского транспорта России. Наш блог приводит ряд интересных выдержек из документа.

Морской транспорт играет решающую роль в транспортном обеспечении внешнеэкономических связей Российской Федерации. Морским транспортом перевозится более 60 % внешнеторговых грузов. Основными направлениями деятельности морского транспорта являются: выполнение экспортно-импортных, транзитных и каботажных (в том числе арктических)морских перевозок; транспортное обслуживание труднодоступных районов Крайнего Севера и Дальнего Востока, где морской транспорт является практически единственным видом транспорта, способным перевозить крупные партии грузов, обеспечивая тем самым жизнедеятельность малых народов; обеспечение транспортной связи с Калининградской областью без пересечения территорий других государств; выполнение функции резерва Военно-Морского Флота.

В настоящее время наблюдается недостаток специализированных терминалов по перевалке массовых (навалочных и наливных) грузов в Северо-Западном и Южном бассейнах. Недостаточные глубины в акватории и подходных каналах большинства российских портов существенно снижают их конкурентоспособность, так как не позволяют обрабатывать современные крупнотоннажные суда. Судоходные пути в зоне ответственности Российской Федерации не достаточно оборудованы современными навигационными средствами. На подходах к ряду портов отсутствуют системы управления движением судов, что является одной из основных причин навигационных аварий.

Значения целевых показателей и индикаторов реализации Подпрограммы "Морской транспорт", а также их корректировка Источник: bmpd

Количество ледоколов недостаточно для организации надежного обеспечения зимней навигации на подходах ив портах замерзающих морей, что приводит к сезонному снижению их грузооборота. Большая часть транспортного флота, контролируемого Российской Федерацией, работает под иностранными флагами и перевозит грузы иностранных фрахтователей. <…>

Одним из важнейших инвестиционных проектов подпрограммы "Морской транспорт" является "Приобретение контейнерного водолазного комплекса с комплектом водолазного снаряжения для спусков на глубины до 120 м". Сроки реализации проекта, установленные Подпрограммой, 20142016 годы. Согласно Подпрограмме основным ожидаемым результатом указанного инвестиционного проекта является "Приобретение двух водолазных комплексов. Наличие оборудования в контейнерном мобильном исполнении, которое позволит оперативно проводить водолазные работы на всех подконтрольных бассейнах и за рубежом".

Приобретение 2 контейнерных водолазных комплексов с комплектами водолазного снаряжения для спусков под воду на глубину до 120 м осуществлялось по государственному контракту от 25 ноября 2014 года № 0373100119614000023024361302 между ФКУ "Дирекция госзаказчика"и ОАО "Тетис Про" стоимостью 702,0 млн рублей (далее Контракт).

Согласно техническому заданию целью приобретения водолазных комплексов являлось оснащение 2 многофункциональных аварийно-спасательных судов ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота" типа МPSV06 водолазным оборудованием, позволяющим проводить водолазные работы на глубине до 120 метров. В результате расходы федерального бюджета на приобретение 2 контейнерных водолазных комплексов с комплектами водолазного снаряжения для спусков под воду на глубину до 120 м по государственному контракту от 25 ноября 2014 года № 0373100119614000023024361302составили 502,0 млн рублей.

Водолазные комплексы были приняты ФКУ"Дирекция госзаказчика" у поставщика по актам приемапередачи от 18 и19 декабря 2015 года и переданы ФБУ "Морская спасательная служба" для оснащения ими 2 многофункциональных аварийно-спасательных судов типа МPSV06 "Мурман" и "Беренгов пролив".

Водолазные комплексы, принятые ФКУ "Дирекция госзаказчика"и установленные на аварийно-спасательных судах типа МPSV06 "Мурман"и "Беренгов пролив", не оснащены необходимым водолазным снаряжением для спусков под воду на глубину до 120 м, в том числе барокамерами длительного пребывания, водолазным колоколом и т.д. <…>

Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию подпрограммы "Морской транспорт", в 2015 году составил 27935,3 млн рублей, что на 3159,6 млн рублей превысило объем средств федерального бюджета на финансирование Подпрограммы в 2015 году, предусмотренный ФЦП "Развитие транспортной системы России (20102020 годы)"(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от27 сентября 2014 года № 990).

При этом значения 5-ти из 6-ти целевых показателей и индикаторов реализации Подпрограммы в 2015 году не достигнуты, в том числе: дедвейт морского транспортного флота, контролируемого Россией,с оставил 20,6 млн тонн при установленном значении 21,4 млн тонн; дедвейт морского транспортного флота под российским флагом составил 6,6 млн тонн при установленном значении 7,4 млн тонн; прирост производственной мощности российских портов составил23,08 млн тонн в год при установленном значении 30,0 млн тонн в год; пополнение транспортного флота составило 215100 дедвейт-тонн при установленном значении 652400 дедвейт-тонн; поставки судов обеспечивающего флота составили 5 единиц при установленном значении 10 единиц.

Основой достижения целей подпрограммы "Морской транспорт" является участие частного капитала, основным источником финансирования Подпрограммы внебюджетные средства. Установленный объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет внебюджетных источников составляет 409,4 млрд рублей, или 64,3 % от общего объема средств, предусмотренных на период до 2020 года (636,7 млрд рублей).

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств инвесторов на 2015 год, установленные ФЦП "Развитие транспортной системы России (20102020 годы)" (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2014 года № 990),составляли 85128,0 млн рублей. Фактический объем внебюджетного финансирования по Подпрограмме в 2015 году составил 50983,3 млн рублей, или 60 процентов. Объем внебюджетных средств на реализацию Подпрограммы, установленный ФЦП "Развитие транспортной системы России (20102020 годы)" на 2016 год, составляет 91116,0 млн рублей. По итогам I полугодия 2016 года объем внебюджетных средств, привлеченных на реализацию Подпрограммы, составил 13673,1 млн рублей.

Так, по условиям государственного контракта от 3 октября 2014 года№ 320ГК2014 на выполнение работ по строительству спасательного катера-бонопостановщика, заключенного с ОАО "Ярославский судостроительный завод", стоимостью 695,0 млн рублей ФКУ "Дирекция госзаказчика"приняло на себя обязательства на 2014 год в сумме 130,0 млн рублей при отсутствии соответствующего объема доведенных лимитов бюджетных обязательств. Лимиты бюджетных обязательств ФКУ "Дирекция госзаказчика" на сумму 130,0 млн рублей в целях строительства спасательного катера-бонопостановщика были доведены Росморреч флотом расходным расписанием от 21 октября 2014 года № 110/32792/029.

По условиям государственного контракта от 14 октября 2014 года № 324ГК2014 на выполнение работ по строительству многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,53 МВт, заключенного с ООО "Невский судостроительно-судоремонтный завод", стоимостью 7900,0 млн рублей ФКУ "Дирекция госзаказчика" приняло на себя обязательства на 2014 год в сумме 2279,6 млн рублей при отсутствии соответствующего объема доведенных лимитов.

Лимиты бюджетных обязательств ФКУ "Дирекция госзаказчика" на сумму 2279,6 млн рублей в целях строительства многофункционального буксира-спасателя мощностью 2,53 МВт были доведены Росморречфлотом расходным расписанием от 23 октября 2014 года № 110/32792/030.Так, в нарушение статей 711, 720, 746 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" ФКУ "Дирекция госзаказчика" в рамках государственного контракта от 19 декабря2012 года № 275АСС7/52ГК12 с Нордик Ярдс Висмар ГмбХ стоимостью 5990,0 млн рублей на строительство двух многофункциональных аварийнос-пасательных судов мощностью 7 МВт (далее госконтракт № 275) оплатило поставку и установку оборудования на сумму 124873,7 тыс. рублей, которое фактически не поставлено и не установлено.

Согласно пункту 3.7 спецификации к техническому проекту многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт (проектMPSV06), утвержденной по результатам государственной экспертизы (заключение ФАУ "Российский морской регистр судоходства" от 28 ноября2008 года № 0076/MPSV0635976), строительство судов включало в себя,в том числе, установку двух электрогидравлических грузовых кранов грузоподъемностью 32 тонны с вылетом стрелы 22,5 м в кормовой части главной палубы каждого судна. Проверка показала, что два электрогидравлических грузовых крана общей стоимостью 124873,7 тыс. рублей установлены не были. Завершенные строительством суда приняты ФКУ "Дирекция госзаказчика" в декабре 2015 года, оплата по госконтракту № 275 произведена в полном объеме на сумму 5990,0 млн рублей.

По государственному контракту от 2 декабря 2011 года № 77ГК/11 с АО "ОСК" на строительство линейного дизельного ледокола мощностью25 МВт стоимостью 7940,5 млн рублей сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 1 апреля 2016 года составила 1694,3 млн рублей.

По состоянию на 5 мая 2016 по справке о стоимости выполненных работ и затрат № 05620/39 (форма № КС3) объем выполненных работ составил 2899,0 млн рублей, или 36,5 % от стоимости контракта. Основной причиной задержки срока строительства является несоответствие проектной документации судна в постройке требованиям технического проекта. ФГУП "Росморпорт" направило исковое заявление в Арбитражный судг. Москвы от 21 марта 2016 года о взыскании с АО "ОСК" неустойки в размере 667,0 млн рублей за просрочку окончания строительства. На дату завершения проверки дело находится на рассмотрении в суде.

По государственному контракту от 2 декабря 2011 года № 80ГК/11 с АО "ОСК" на выполнение работ по строительству линейного дизель-электрического ледокола мощностью 16 МВт стоимостью 4055,5 млн рублей сумма просроченной дебиторской задолженности по состоянию на1 апреля 2016 года составила 260,5 млн рублей. ФГУП "Росморпорт" направило исковое заявление в Арбитражный суд г. Москвы от 21 марта 2016 года о взыскании с АО "ОСК" неустойки в размере 314,3 млн рублей за просрочку окончания строительства. На дату завершения проверки дело находится на рассмотрении в суде.