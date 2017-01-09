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США перебросят в Южную Корею 24 вертолета Apache AH-64D

10.01.2017 ИТАР-ТАСС 40 0
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WAH-64D Apache
Ударный вертолет WAH-64D Apache (Великобритания,США)
Источник: backus.ru

Вертолеты Apache в первую очередь предназначены для борьбы с танками и другой бронетехникой

СЕУЛ, 9 января. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. США к началу февраля разместят в Республике Корея (РК) 24 ударных вертолета Apache AH-64D. Об этом сообщило министерство национальной обороны РК.

"Вертолетный батальон будет базироваться на базах Кэмп Хамприс в районе города Пхёнтхэк в 70 км к югу от Сеула, - отмечается в сообщении. - Развертывание в Южной Корее этого подразделения говорит о приверженности США своим обязанностям союзника и позволит еще более укрепить военный альянс двух стран".

Вертолеты Apache в первую очередь предназначены для борьбы с танками и другой бронетехникой. Переброска этих машин в Южную Корею позволит "повысить обороноспособность страны в условиях растущей угрозы со стороны Северной Кореи", отмечает Минобороны.

Днем ранее представитель МИД КНДР заявил, что Пхеньян разрабатывает межконтинентальную баллистическую ракету "в интересах самообороны на фоне ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов". "Время и место проведения испытания определит руководство страны", - отметил дипломат.

В Пхеньяне настаивают на том, что КНДР "приступила к разработке МБР исключительно из-за враждебной политики Вашингтона, который многие годы пытается нарушить суверенитет и права народной республики". Как подчеркнул представитель МИД КНДР, "невзирая на беспрецедентные санкции и давление, КНДР провела в прошлом году испытание водородной бомбы". Кроме того, страна "располагает стандартизированными ядерными боевыми частями", отметил дипломат.

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить испытания баллистических ракет. В Пхеньяне эти документы не признают, заявляя, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Вашингтона.

09.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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