Петагон: США готовы сбить ракеты КНДР при наличии угрозы



Эштон Картер

Источник: © EPA/ANDY RAIN Эштон КартерИсточник: © EPA/ANDY RAIN

Глава оборонного ведомства Эштон Картер также заявил, что северокорейская программа по созданию ядерного оружия является серьезной угрозой

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Вашингтон готов сбить ракеты, запущенные с территории КНДР, если они будут представлять угрозу для США или их союзников. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер в интервью телекомпании NBC.

"Их программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет являются серьезной угрозой для нас", - сказал Картер. На вопрос о том, готовы ли США сбить баллистическую ракету КНДР, глава Пентагона ответил: "Если она будет представлять угрозу для нас, то да". Он пояснил, что Вашингтон готов к таким действиям и в случае опасности для стран-союзников.

Картеру также был задан уточняющий вопрос о том, готов ли Пентагон сбивать ракеты КНДР непосредственно во время испытаний, которые проводит Пхеньян. Глава оборонного ведомства США ответил: "Мы бы сбили их только в случае, если бы имела место угроза, если бы они направлялись к нашей территории или территории наших союзников".