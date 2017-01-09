Американский эсминец произвел предупредительные выстрелы по иранским кораблям
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ВМС США
Источник: www.golos-ameriki.ru
Эсминец ВМС США произвел три предупредительных выстрела по четырем кораблям, принадлежащим Корпусу стражей исламской революции. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Reuters.
По словам источника агентства, инцидент произошел из-за того, что иранские корабли на 800 метров приблизились к американским в Ормузском проливе, несмотря на предупреждение по радиосвязи. Один из вертолетов ВМС США также сбросил дымовую шашку.
25 августа произошел аналогичный случай. Патрульный корабль ВМС США открыл предупредительный огонь по приблизившемуся к нему иранскому катеру. Корабль Корпуса стражей исламской революции приблизился к двум американским и одному кувейтскому кораблям в северной части Персидского залива, пройдя на расстоянии 180 метров от одного из них. После отказа иранских моряков покинуть указанную зону были сделаны три предупредительных выстрела в воду.
В конце декабря 2015 года корабли иранской Революционной гвардии провели учебные стрельбы рядом с американским авианосцем "Гарри Трумэн", проходившем в Ормузском проливе. В США отметили, что иранцы явно не целились в корабли, однако охарактеризовали это мероприятие как "излишне провокационное и опасное".
09.01.2017
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