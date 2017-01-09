На Балтийском флоте новобранцы приступили к интенсивной подготовке
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Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
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Военнослужащие ВМС РФ
Источник: Виталий Невар/ТАСС
КАЛИНИНГРАД, 9 янв - РИА Новости. Более 4 тысяч новобранцев Балтийского флота приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтфлоту капитан первого ранга Роман Мартов.
"Военнослужащие, прибывшие для прохождения службы в соединения и воинские части Балтийского флота, приступили к обучению по программе интенсивной общевойсковой подготовки. Всего к учебным занятиям привлечено более 4 тысяч военнослужащих, призванных осенью-зимой 2016 года", - сказал Мартов.
Он отметил, что с военнослужащими проводят занятия по тактической подготовке, военной медицине и топографии. Всем новобранцам предстоит выполнить нормативы по стрельбе из стрелкового оружия, изучить технические характеристики и правила эксплуатации, обслуживания вооружения, военной и специальной техники, требования общевоинских уставов.
Следующим этапом боевой подготовки станет отработка военнослужащими практических действий в составе подразделений и боевых расчетов, добавил Мартов.
09.01.2017
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