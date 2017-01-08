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В Эстонии более 6 тыс. военных примут участие в международных учениях

10.01.2017 Интерфакс-АВН 31 0
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Войска НАТО
Войска НАТО в Эстонии
Источник: Sputnik/Scanpix

Таллин. 8 января. ИНТЕРФАКС/BNS - В мае в Эстонии пройдут многотысячные военные учения "Весенний шторм", сообщила в воскресенье пресс-служба главного штаба Сил обороны страны.

Согласно сообщению, учения в течение трех недель будут проведены в северо-восточной Эстонии, в них примут участие более 6000 военнослужащих как из Эстонии, так и из зарубежных стран.

Кроме того, в феврале более 900 военнослужащих Первой пехотной бригады совместно с подразделениями Второй пехотной бригады и Кайтселийта, а также ротой контингента США в Эстонии примут участие в зимних учениях на Центральном полигоне.

Также в феврале в городе Тапа состоятся штабные учения датской дивизии Red Knight, в которых, в дополнение к штабу Второй пехотной бригады, примут участие также штабы бригад Сил обороны Латвии, Литвы и Дании.

В апреле более двухсот эстонских артиллеристов примут участие в международных учениях Summer Shield на территории Латвии, в июне более четырехсот эстонских военнослужащих примут участие в совместных учениях Балтийских стран, Польши и США Saber Strike 17.

Кроме того, с конца октября и до середины ноября почти шестьсот военнослужащих Сил обороны Эстонии вместе со своими британскими коллегами будут участвовать в проходящих в Латвии учениях Teraskilp.

08.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Великобритания
Дания
Латвия
Литва
Польша
США
Эстония

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