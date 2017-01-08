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Перебежчик из КНДР рассказал о ядерных и ракетных разработках Пхеньяна

09.01.2017 РИА Новости 21 0
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KN-08
Ракета KN-08 («Хвасон-13») на параде 15 апреля 2012 года
Источник: Ng Han Guan / AP

ТОКИО, 8 янв - РИА Новости, Иван Захарченко. КНДР поставила цель завершить разработку межконтинентальных баллистических ракет и подходящих для них ядерных боеголовок к 2018 году, заявил в интервью агентству Рёнхап бежавший в 2016 году в Южную Корею из Великобритании северокорейский дипломат Тхэ Ён Хо.

"Используя политический перелом, в частности выборы в США и Республике Корея, Северная Корея для себя определила цель к концу 2017 - началу 2018 года завершить создание ракет, способных нанести удар по США, и уменьшить габариты ядерных боеголовок для оснащения ими таких ракет", - приводит агентство слова бывшего советника-посланника (второй по важности пост) посольства КНДР в Лондоне Тхэ Ён Хо.

Между тем 1 января в новогоднем обращении к народу лидер КНДР Ким Чен Ын открыто объявил, что его страна достигла завершающей стадии в создании межконтинентальных баллистических ракет.

По данным Рёнхап, Пхеньян ведет разработку ракет KN-08 на передвижных пусковых установках с дальностью полета более 13 тысяч километров. Ссылаясь на угрозу со стороны США, КНДР отказывается прекращать ядерные и ракетные разработки, несмотря на санкции со стороны СБ ООН.

08.01.2017
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Великобритания
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