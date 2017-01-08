Морская авиация ЧФ в 2016 году перевыполнила план по полетам в 1,5 раза



Истребитель Су-30СМ Морской авиации ВМФ России (бортовой номер "35 синий") из состава 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске. 12.09.2014

Источник: Ейский Ят / eyat / aviaforum.ru Истребитель Су-30СМ Морской авиации ВМФ России (бортовой номер "35 синий") из состава 859-го Центра боевого применения и подготовки лётного состава Морской авиации ВМФ России в Ейске. 12.09.2014Источник: Ейский Ят / eyat / aviaforum.ru

МОСКВА, 8 янв - РИА Новости. Летчики морской авиации Черноморского флота (ЧФ) в 2016 году налетали более 5,5 тысячи часов, перевыполнив годовой план в 1,5 раза, сообщил в воскресенье начальник пресс-службы ЧФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачев.

В 2016 году на Черноморском флоте было завершено комплектование эскадрильи новейших сверхманевренных многофункциональных истребителей Су-30СМ.

"В 2016 году летчики морской авиации Черноморского флота провели 224 летных смены, а суммарный налет экипажей составил более 5,5 тысячи часов, что почти в полтора раза превышает плановые показатели. Морская авиация принимала участие во всех проводимых на флоте учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2016", выполнив более 3,6 тысячи боевых упражнений", - сказал Трухачев.

Он также добавил, что летчики Черноморского флота в полигонах боевой подготовки отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок. Экипажи палубных вертолетов, в свою очередь, несли боевое дежурство на борту новейшего фрегата "Адмирал Григорович" в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море.