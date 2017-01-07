Выпущены требования к ТХ



Учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon и истребитель пятого поколения F-22. Учебно-тренировочный самолет Т-38 Talon и истребитель пятого поколения F-22.

30 декабря ВВС США выпустили требования к новому самолету по замене парка устаревших УТС типа Т-38.

"Эти требования стали результатом обширных переговоров с промышленностью", заявила министр ВВС Дебора Ли Джеймс (Deborah Lee James).

По ее словам, новый самолет будет использоваться для "подготовки пилотов нового поколения". Программа Advanced Pilot Training (TX) призвана обеспечить подготовку пилотов истребителей со знаниями, необходимыми для освоения боевых самолетов четвертого с переходом на пятое поколение.

Согласно требованиям, на разработку будет выделено 16,3 млрд долл США с производством первых пяти самолетов. Сообщается, что будет построено 350 тренировочных самолетов нового поколения.