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Первый модернизированный "Пукара"

09.01.2017 Военный паритет 10 0
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IA-58H Pucara
Штурмовик IA-58H Pucara
Источник: militaryparitet.com

15 декабря аргентинская государственная компания Fábrica Argentina de Aviones SA (FAdeA) поставила ВВС Аргентины первый модернизированный штурмовик IA-58 Pucara.

Двухместный двухмоторный самолет, получивший обозначение IA-58H, стал первым из 20 запланированных к модернизации штурмовиков этого типа. После обновления срок службы "Пукары" будет продлен еще на 25 лет. Самолеты получат новые турбовинтовые двигатели Pratt & Whitney Canada PT-6A мощностью по 950 л.с., новую авионику и систему связи, кислородную систему. Для сохранения потенциала короткого взлета и посадки самолет получил винт с контролем шага.

Первый тестовый самолет, модернизированный израильской компанией Israel Aerospace Industries, поднялся в воздух в ноябре 2015 года.

Самолет был разработан в конце 1960-х годов и оснащался французскими двигателями Turbomeca Astazou мощностью по 978 л.с., участвовал в Фолклендской войне с Великобританией, а также гражданской войне в Шри-Ланке. Стандартное вооружение состоит из 20 мм пушки и четырех 12,7 мм пулеметов по бокам фюзеляжа, имеются три точки подвески бомб, ракет и ПТБ общей массой топлива 1600 кг.

08.01.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Аргентина
Великобритания
Израиль
Франция
Шри-Ланка
Компании
IAI
Pratt&Whitney

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