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ВКС РФ в 2016 году установили наблюдение за более чем 900 космическими объектами

09.01.2017 ИТАР-ТАСС 13 0
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РТВ ВКС России
Радиотехнические войска (РТВ) ВКС России
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Иван Журавлев

Внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Космические войска ВКС РФ в 2016 году обнаружили и приняли на сопровождение около 930 космических объектов, а также выдали 12 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки, сообщили в Минобороны РФ.

"В течение минувшего года специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели около двух тысяч специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около 930 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты около 300 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования 315 космических объектов, выдали 12 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космическими аппаратами российской орбитальной группировки", - сказали в военном ведомстве.

При этом особое внимание уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств, отметили в Минобороны РФ.

Пуски ракет

Российские средства предупреждения о ракетном нападении в прошлом году обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных ракет - баллистических и космического назначения. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны РФ в социальной сети Facebook.

"Российские средства предупреждения о ракетном нападении, контроля космического пространства и противоракетной обороны в 2016 году обнаружили около 40 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

В Минобороны напомнили, что основу наземного эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) составляют радиолокационные станции нового поколения "Воронеж".

В конце 2015 года на орбиту был выведен первый спутник Единой космической системы - орбитального эшелона СПРН. Сейчас, уточнили в военном ведомстве, аппарат проходит летно-конструкторские испытания. В наступившем году планируется запустить еще один такой спутник, а всего до 2020 года Минобороны рассчитывает ввести в строй около десяти подобных аппаратов.

 

08.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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