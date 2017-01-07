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"Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в Крыму

09.01.2017 Lenta.ru 25 0
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Панцирь-С
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В Крыму на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает в субботу, 7 декабря, Rambler News Service.

Как отмечается, "Панцирь-С" поставлен на дежурство с 1 января. "В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"", — говорится в сообщении.

В пресс-службе также рассказали, что авиационные и вертолетные полки и бригады ЮВО с начала 2016-го получили более 40 единиц техники. Среди них — самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-26.

В декабре сообщалось, что один из крымских зенитных ракетных полков полностью перевооружен на систему ПВО С-400 "Триумф". Месяцем ранее в ходе организованной Министерством обороны России акции жителям Крыма показывали технику противовоздушной обороны ЮВО. В частности, демонстрировался комплекс "Панцирь-С".

Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 "Панцирь-С" создавались в тульском "КБ приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.

07.01.2017
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Страны
Россия
Продукция
2А38
2А38М
57Э6
96К6 Панцирь-С1
БМПТ Рамка-99
Ка-52
Ми-26
Ми-28Н
Ми-8
Ми-8АМТ
С-400 Триумф
Су-25
Су-30
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