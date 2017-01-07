"Панцирь-С" заступил на боевое дежурство в Крыму
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Источник: © Сергей Савостьянов/ТАСС
В Крыму на боевое дежурство заступил зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает в субботу, 7 декабря, Rambler News Service.
Как отмечается, "Панцирь-С" поставлен на дежурство с 1 января. "В декабре 2016 года на боевое дежурство в Крыму заступил полковой комплект зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф"", — говорится в сообщении.
В пресс-службе также рассказали, что авиационные и вертолетные полки и бригады ЮВО с начала 2016-го получили более 40 единиц техники. Среди них — самолеты Су-25СМ, Су-30СМ, вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор", Ка-52 "Аллигатор", Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-26.
В декабре сообщалось, что один из крымских зенитных ракетных полков полностью перевооружен на систему ПВО С-400 "Триумф". Месяцем ранее в ходе организованной Министерством обороны России акции жителям Крыма показывали технику противовоздушной обороны ЮВО. В частности, демонстрировался комплекс "Панцирь-С".
Зенитные ракетно-пушечные комплексы 96К6 "Панцирь-С" создавались в тульском "КБ приборостроения". Первые версии разрабатывались еще в начале 1990-х годов, современная версия официально принята на вооружение российских войск ПВО в 2012 году. Комплекс оснащен скорострельными 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А38М и управляемыми ракетами 57Э6Е с границами зоны поражения до 18-20 километров по дальности и до 15 километров по высоте.
07.01.2017
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