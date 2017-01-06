Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

СМИ: Япония создаст план обороны спорных островов Сенкаку на случай конфликта с Китаем

09.01.2017 ИТАР-ТАСС 17 0
0
Понравилась новость?
 0
Japanese-navy
ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com

Действия Токио будут включать в себя предупредительные запуски противокорабельных ракет и экстренную высадку на острова бойцов сил самообороны

ТОКИО, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии к лету этого года намерено разработать новый план обороны островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, на случай возникновения конфликтной ситуации в этом районе. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri Shimbun.


По ее сведениям, за основу стратегии обороны будет взят сценарий случайного столкновения патрульного корабля или рыболовецкого судна КНР с катером береговой охраны Японии возле Сенкаку. Оборонительный план японской стороны предусматривает, что Пекин направит в район конфликта корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также предпримет попытку высадки десантных подразделений на спорные острова.


Ответные действия Японии, согласно новому плану, будут включать в себя предупредительные запуски противокорабельных ракет в случае приближения китайских кораблей к Сенкаку, а также экстренную высадку на них бойцов сил самообороны.

Территориальный спор вокруг Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.


Новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в начале августа прошлого года. Правительство Японии тогда направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону. Реагируя на эти протесты японской стороны, Пекин призвал Токио воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации.


В последнее время Япония уделяет большое внимание обороне отдаленных территорий в Восточно-Китайском море. Уже в этом году правительство страны намерено начать развертывание мобильных ракетных установок на архипелаге Сакисима (префектура Окинава). Как ожидается, в течение ближайших двух лет на этих островах будет создан постоянный гарнизон, в состав которого войдут две тысячи бойцов сил самообороны.

06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 08.01 22:43
  • 15
Oshkosh получает новый заказ от армии США на JLTV
  • 08.01 22:32
  • 19
Стоимость F-35. Снова неуклонно снижается
  • 08.01 21:01
  • 12
Армия РФ в 2017 году получит опытную партию новых легких пулеметов РПК-16
  • 08.01 20:40
  • 26
Украинский симбиоз. Карабин М4 под патрон АК-47
  • 08.01 20:35
  • 3096
Оценка Советского периода в истории России.
  • 08.01 19:41
  • 214
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 08.01 18:58
  • 1
Глаза для ядерной войны
  • 08.01 15:28
  • 1
АПЛ "Ясень" получат новые каналы обмена информацией со всеми видами войск
  • 08.01 15:28
  • 2
В-52. Оторвался двигатель
  • 08.01 15:14
  • 18
СМИ: Су-35 может стать последним истребителем, закупаемым Китаем за рубежом
  • 08.01 15:08
  • 4
Подводные силы Тихоокеанского флота празднуют 112 лет со дня образования
  • 08.01 14:51
  • 4
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 08.01 13:44
  • 28
В 2017 году РФ сохранит объем экспорта вооружений на уровне $14 млрд
  • 08.01 13:26
  • 12
"Ту-154 не уступает западным аналогам"
  • 08.01 12:43
  • 13
Российская авиация пополнится пятью новыми бомбардировщиками
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  