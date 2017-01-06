СМИ: Япония создаст план обороны спорных островов Сенкаку на случай конфликта с Китаем



ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com ВМФ Японии. Источник: atlanticsentinel.com

Действия Токио будут включать в себя предупредительные запуски противокорабельных ракет и экстренную высадку на острова бойцов сил самообороны

ТОКИО, 6 января. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Правительство Японии к лету этого года намерено разработать новый план обороны островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, на случай возникновения конфликтной ситуации в этом районе. Об этом сообщила в пятницу газета Yomiuri Shimbun.

По ее сведениям, за основу стратегии обороны будет взят сценарий случайного столкновения патрульного корабля или рыболовецкого судна КНР с катером береговой охраны Японии возле Сенкаку. Оборонительный план японской стороны предусматривает, что Пекин направит в район конфликта корабли ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), а также предпримет попытку высадки десантных подразделений на спорные острова.

Ответные действия Японии, согласно новому плану, будут включать в себя предупредительные запуски противокорабельных ракет в случае приближения китайских кораблей к Сенкаку, а также экстренную высадку на них бойцов сил самообороны.

Территориальный спор вокруг Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в начале августа прошлого года. Правительство Японии тогда направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону. Реагируя на эти протесты японской стороны, Пекин призвал Токио воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации.

В последнее время Япония уделяет большое внимание обороне отдаленных территорий в Восточно-Китайском море. Уже в этом году правительство страны намерено начать развертывание мобильных ракетных установок на архипелаге Сакисима (префектура Окинава). Как ожидается, в течение ближайших двух лет на этих островах будет создан постоянный гарнизон, в состав которого войдут две тысячи бойцов сил самообороны.