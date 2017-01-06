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Белорусская модернизация бронетранспортера БТР-70

09.01.2017 bmpd.livejournal.com 14 0
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БТР-70
Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, 2016 год
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Как сообщил Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь, ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) успешно завершило опытно-конструкторскую работу по модернизации БТР-70 до уровня БТР-70МБ1.


Реализация проекта проводилась за счет собственных средств предприятия. Заказчиком данной ОКР выступило Министерство обороны Республики Беларусь.


Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, 2016 год (с) Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь


В результате реализации выданного тактико-технического задания удалось значительно улучшить ходовые и защитные характеристики бронетранспортера, а также внести ряд изменений в эргономику машины.


Изменения не коснулись башенного пулеметного вооружения, которое осталось штатным.


Установка проверенного временем водометного движителя от БТР-80 и более мощного силового агрегата – 8-цилиндрового дизельного двигателя КАМАЗ-7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с., потребовали изменений в конструкции агрегатов трансмиссии, в том числе применения новой раздаточной коробки и приводов ее управления, а также доработки корпуса машины.


В результате масса бронетранспортера увеличилась на полторы тонны и составила около 13 т (БТР-70 весит 11,5 т, а БТР-80 – 13,6 т). Впрочем, это никак не повлияло на ходовые качества БТР-70МБ1, который в ходе испытаний смог на шоссе развить скорость 92 км/ч.


Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь

Серьезные изменения коснулись компоновки забронированного пространства. Так, для обеспечения комфортного размещения военнослужащих в десантном отделении, увеличена его высота на 14 см, а для удобства выхода из машины – расширены проемы боковых люков с установкой в них двустворчатых дверей. Для ведения устойчивой и надежной связи БТР-70МБ1 получил отечественную цифровую радиостанцию Р-181-50ТУ «Дрофа», которая обеспечивает передачу речевой и цифровой информации по помехозащищенному каналу связи.


В целях маскировки и прикрытия боевой машины от огня противотанковых средств модернизированный БТР оборудован шестью установками для пуска дымовых гранат калибра 81 мм, входящими в состав универсальной системы 902В «Туча-2», отстреливающими на дальность 200—300 м заряды, образующие сплошную дымовую завесу размером 50х28 м.


В ноябре 2016 года БТР-70МБ1 успешно завершил государственные испытания.


Опытный образец бронетранспортера БТР-70, модернизированного на белорусском ОАО «140 ремонтный завод» (Борисов) по варианту БТР-70МБ1, на испытаниях. 2016 год
Источник: Государственный военно-промышленный комитет Республики Беларусь
06.01.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Продукция
БТР-70
БТР-80

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