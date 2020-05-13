На параде в Минске белорусские военные показали модернизированный БТР-70МБ1

Источник изображения: блог КОНТ, 140 ремонтный завод

На прошедшем 9 мая 2020 года военном параде в Минске, посвященном 75-летю Великой Победы, белорусские военные продемонстрировали модернизированную версию бронетранспортера БТР-70 - БТР-70МБ1. Бронетранспортер был принят на вооружение белорусской армии в 2017 году.

В 2017 году Министерство обороны Белоруссии заявило об окончании предприятием "140-й ремонтный завод" опытно-конструкторской работы по модернизации БТР-70 до уровня БТР-70МБ1 по заказу военного ведомства, а также окончания государственных испытаний модернизированного бронетранспортера. В дальнейшем белорусские военные заявили о планах проведения модернизации всего имеющегося парка БТР-70 до уровня БТР-70МБ1.

Отметим, что в ходе модернизации белорусским специалистам удалось довести БТР-70 до уровня БТР-80, значительно улучшив его характеристики. Корпус машины был значительно доработан, высота десантного отделения увеличилась на 14 см, боковые люки расширены, установлены двустворчатые двери по обеим сторонам корпуса (верхняя створка открывается вперед, нижняя откидывается как на БТР-80). В десантном отсеке установлены новые многоместные сиденья, наподобие стоящих в БТР-80. По сравнению с оригинальным БТР-70, масса модернизированной версии стала тяжелее на 1,5 тонны и составила 13 тонн. Для маскировки установлена система 902В Туча-2 из 6-ти гранатометов.

В качестве двигателя на модернизированный бронетранспортер установлен 8 цилиндровый КамАЗовский дизель 7403.10 с турбонаддувом мощностью 260 л.с, новая трансмиссия с изменённой раздаточной коробкой и другим приводом управления. В качестве движителя для движения по воде установлен водомет от БТР-80. Заявленная скорость по шоссе - до 92 км/час, на воде - 9 км/час.

Вооружение бронетранспортера изменений не претерпело, в башне установлен крупнокалиберный пулемет КПВТ калибра 14,5-мм и пулемет ПКТ калибра 7,62-мм. Связь обеспечивается с помощью цифровой радиостанции Р-181-50ТУ "Дрофа" с защитой от помех.

Показанные на параде бронетранспортеры БТР-70МБ-1 имеют установленные в заводских условиях решетчатые экраны, окружающие корпус машины со всех сторон. Предполагается, что данная защита значительно уменьшает вероятность поражения бронетехники кумулятивными зарядами противотанковых гранатометов.