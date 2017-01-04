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В ОЗХО заявили, что до сих пор не получили доступ к трем объектам в Сирии

06.01.2017 Интерфакс 72 0
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Война в Сирии
Война в Сирии
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ООН (Нью-Йорк). 4 января. ИНТЕРФАКС - Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по-прежнему не могут получить доступ к авиационному ангару в Сирии, который является бывшим сирийским объектом по производству химоружия.


Как передает центр новостей ООН, в среду в Совете Безопасности состоялись закрытые консультации по вопросу химоружия в Сирии, в ходе которых члены Совета обсудили ежемесячный доклад директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.


"В нем сообщается, что ситуация с уничтожением объектов по производству химического оружия, заявленных Сирией, не изменилась. Секретариат проверил вывод из строя 24 из 27 таких объектов", - передает центр новостей ООН.


Отмечается, что "в силу отсутствия безопасности инспекторам ОЗХО и представителям сирийского правительства по-прежнему не удается получить доступ к оставшемуся авиационному ангару и еще двум стационарным наземным объектам".


Кроме того, в докладе главы ОЗХО подчеркивается, что все химикаты, заявленные Сирией и вывезенные за ее пределы в 2014 году, уже уничтожены.


В сентябре 2013 года по инициативе России была достигнута договорённость о присоединении Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия, передачи контроля над химическим оружием Сирии международному сообществу и об уничтожении его запасов к 2014 году.


В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.


"Нанятая ОЗХО американская компания Veolia уничтожила 75 цилиндров с фтористым водородом на своем объекте в штате Техас. Это завершает процесс уничтожения всего химического оружия, о котором заявила Сирийская Арабская Республика", - говорилось в сообщении Организации.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс
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Россия
Сирия
США
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ООН

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