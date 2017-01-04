В ОЗХО заявили, что до сих пор не получили доступ к трем объектам в Сирии



Война в Сирии

Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив Война в СирииИсточник: © Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ООН (Нью-Йорк). 4 января. ИНТЕРФАКС - Инспекторы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по-прежнему не могут получить доступ к авиационному ангару в Сирии, который является бывшим сирийским объектом по производству химоружия.

Как передает центр новостей ООН, в среду в Совете Безопасности состоялись закрытые консультации по вопросу химоружия в Сирии, в ходе которых члены Совета обсудили ежемесячный доклад директора ОЗХО Ахмета Узюмджю.

"В нем сообщается, что ситуация с уничтожением объектов по производству химического оружия, заявленных Сирией, не изменилась. Секретариат проверил вывод из строя 24 из 27 таких объектов", - передает центр новостей ООН.

Отмечается, что "в силу отсутствия безопасности инспекторам ОЗХО и представителям сирийского правительства по-прежнему не удается получить доступ к оставшемуся авиационному ангару и еще двум стационарным наземным объектам".

Кроме того, в докладе главы ОЗХО подчеркивается, что все химикаты, заявленные Сирией и вывезенные за ее пределы в 2014 году, уже уничтожены.

В сентябре 2013 года по инициативе России была достигнута договорённость о присоединении Сирии к Конвенции о запрещении химического оружия, передачи контроля над химическим оружием Сирии международному сообществу и об уничтожении его запасов к 2014 году.

В октябре 2013 года правительство Сирии направило в ОЗХО официальную декларацию, в которой предложило свою программу по уничтожению химоружия и обязалось представить план, в соответствии с которым она будет осуществляться.

4 января 2016 года ОЗХО объявила о завершении процесса ликвидации арсенала химоружия Сирии.

"Нанятая ОЗХО американская компания Veolia уничтожила 75 цилиндров с фтористым водородом на своем объекте в штате Техас. Это завершает процесс уничтожения всего химического оружия, о котором заявила Сирийская Арабская Республика", - говорилось в сообщении Организации.