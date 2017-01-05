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NASA планирует направить первую афроамериканку на МКС в 2018 году

06.01.2017 ИТАР-ТАСС 81 0
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Джанетт Эппс
Источник: © NASA

Экс-сотрудница ЦРУ Джанетт Эппс в качестве бортинженера войдет в состав экспедиции 56

НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASА) планирует направить двух астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) в 2018 году. В том числе речь идет об экс-сотруднице ЦРУ Джанетт Эппс, которая полетит в космос впервые и станет первой афроамериканкой в составе экипажа МКС. Об этом в среду сообщило NASА.

Согласно планам космического ведомства США, уроженка города Сиракьюз (штат Нью-Йорк) отправится на орбиту в мае 2018 года. Эппс в качестве бортинженера войдет в состав экспедиции 56 под началом командира американца Эндрю Фойстела. Он полетит на МКС в марте 2018 года в качестве бортинженера экспедиции 55. Его соотечественница задержится на орбитальной станции с тем, чтобы влиться в состав экспедиции 57.

"Состав каждого экипажа МКС привносит в общее дело что- то свое отличительное. У Эндрю и Джанетт обоих есть, чем поделиться. Станция только выиграет от наличия таких астронавтов на борту", - подчеркнул в этой связи начальник отряда астронавтов NASА в Центре космических полетов им. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Крис Кэссиди.

Согласно данным NASА, Эппс является доктором в области авиационно-космической техники. До зачисления в отряд астронавтов в 2009 году она семь лет служила техником в ЦРУ. В отличие от нее, Фойстел является опытным астронавтом. В 2009 году он на борту шаттла "Атлантис" совершил полет к космическому телескопу NASА "Хаббл" и входил в состав экипажа шаттла "Индевор" во время его последней миссии в 2011 году (к МКС).

Сейчас на станции вахту несут россияне Олег Новицкий, Андрей Борисенко и Сергей Рыжиков, американские астронавты Роберт Кимброу и Пегги Уитсон, а также французский астронавт Тома Песке.

Как сообщил в декабре 2016 года в интервью "Российской газете" заместитель гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Юрий Власов, Россия не планирует отказываться от продления сроков эксплуатации МКС до 2028 года. На данный момент станцию планируется использовать до 2024 года.

05.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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