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На острове Врангеля в Арктической зоне введен в эксплуатацию радиолокационный комплекс

05.01.2017 ИТАР-ТАСС 75 0
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ЗРК «Панцирь-С1»
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях Арктики
Источник: operline.ru

Основная задача нового комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктике

ХАБАРОВСК, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) "Сопка-2" введен в эксплуатацию на острове Врангеля в 2016 году. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.

"Основная задача нового комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. Благодаря высокой разрешающей способности он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы", - уточнил Гордеев.

По его словам, "Сопка-2" оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до 40 градусов мороза по Цельсию.

Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями предприятий промышленности совместно с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения ВВО в тяжелых погодных условиях.

ТРЛК "Сопка-2" предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Он обеспечивает обнаружение воздушных объектов, измерение дальности, азимута и угла места (высоты) целей, определение государственной принадлежности воздушных судов.

Для выполнения задача военного характера на острове Врангеля в 2014 году построен комплекс для проживания личного состава с пищеблоком для приготовления горячей пищи, сауной, биллиардной, жилыми комнатами.

04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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