На острове Врангеля в Арктической зоне введен в эксплуатацию радиолокационный комплекс
|
|
Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». Стрельбы в условиях Арктики
Источник: operline.ru
Основная задача нового комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктике
ХАБАРОВСК, 4 января. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) "Сопка-2" введен в эксплуатацию на острове Врангеля в 2016 году. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) полковник Александр Гордеев.
"Основная задача нового комплекса - получение, обобщение и анализ информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. Благодаря высокой разрешающей способности он способен распознавать отдельные воздушные цели, летящие в составе группы", - уточнил Гордеев.
По его словам, "Сопка-2" оборудована защитным антенным куполом и способна работать в любых метеоусловиях, в частности при ветрах до 40 метров в секунду и температурах до 40 градусов мороза по Цельсию.
Монтаж нового комплекса выполнен в короткие сроки представителями предприятий промышленности совместно с военнослужащими отдельного радиолокационного подразделения ВВО в тяжелых погодных условиях.
ТРЛК "Сопка-2" предназначен для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем управления воздушным движением и контроля воздушного пространства. Он обеспечивает обнаружение воздушных объектов, измерение дальности, азимута и угла места (высоты) целей, определение государственной принадлежности воздушных судов.
Для выполнения задача военного характера на острове Врангеля в 2014 году построен комплекс для проживания личного состава с пищеблоком для приготовления горячей пищи, сауной, биллиардной, жилыми комнатами.
04.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.12.2016 Вражеские беспилотники убьют "Репеллентом"
30.12.2016 СМИ: в России появится "Репеллент", способный подавить дроны-разведчики
29.12.2016 Подразделение беспилотных летательных аппаратов на Камчатке пополнилось партией новых БЛА «Орлан-10»
29.12.2016 Новые комплексы телемедицины появились в подразделениях ВВО в Арктике
29.12.2016 Новые беспилотники "Орлан-10" усилили подразделение на Камчатке
28.12.2016 Холдинг «Вертолеты России» завершил передачу вертолетов Ми-8АМТШ и Ми-8АМТШ-ВА в рамках ГОЗ-2016
28.12.2016 Единственный производитель арктических "терминаторов" выполнил гособоронзаказ на 2016 год
27.12.2016 Трамп и Путин померились ракетами