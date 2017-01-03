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Оборонный комитет Совета Федерации проведет заседание в Калининграде

04.01.2017 РИА Новости 40 0
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Виктор Озеров
Виктор Озеров
Источник: gazeta19.ru

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности проведёт выездное заседание в Калининграде, где обсудит вопросы военной приграничной безопасности, сообщил РИА Новости глава комитета Виктор Озеров.

"Калининградская область - один из ключевых в плане безопасности регионов, это наш западный форпост. От уровня боеготовности, боеспособности дислоцированных там частей Западного военного округа и Балтийского флота, входящего в Западный военный округ, во многом зависит тот потенциал сдерживания, который сегодня Россия формирует по отношению к угрозам, исходящим из приближения инфраструктуры НАТО к нашим западным границам. Поэтому было принято решение обсудить там в июле 2017 года вопросы военной приграничной безопасности", - сказал сенатор.

Озеров отметил, что члены возглавляемого им комитета стараются регулярно выезжать в регионы, чтобы посмотреть, как работают те законы, которые одобряет Совет Федерации. Кроме того, сенаторы получают возможность личного общения с военнослужащими, чтобы из первых уст узнавать, какие проблемы в этой сфере существуют, сказал он.

"Выездное заседание комитета может показать пробелы в законодательстве, нормы закона, которые не работают или работают неэффективно", - пояснил Озеров.

По его словам, в ходе выездного заседания комитета запланировано посещение объектов Балтийского флота и воинских частей Западного военного округа.

Ранее Озеров заявил РИА Новости, что в ответ на развертывание американских ПРО в Европе Россия будет вынуждена усилить систему воздушно-космической обороны на западном направлении, задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия объектов и пунктов управления. По его словам, в это усиление входит и размещение "Искандеров" в Калининграде, и создание новых формирований в Западном и Южном военных округах.

03.01.2017
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