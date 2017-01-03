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СМИ назвали сроки окончания похода "Адмирала Кузнецова" в Средиземное море

04.01.2017 Lenta.ru 46 0
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ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»
Источник: МО РФ

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" может уже в январе завершить поход в Средиземное море. Об этом сообщает во вторник, 3 января, "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.

"Ожидается, в январе "Адмирал Кузнецов" и [тяжелый атомный ракетный крейсер] "Петр Великий" завершат дальний поход и пойдут к родным берегам", — сообщил он.

В декабре 2016-го источники сообщали, что крейсер вернется в Североморск — на главную базу Северного флота — к 9 февраля. В настоящий момент "Кузнецов" находится в восточном Средиземноморье, участвуя в операции российских вооруженных сил против боевиков-исламистов.

Корабельная авианосная группа Северного флота выдвинулась к берегам Сирии 15 октября. В ее состав также вошли большие противолодочные корабли "Североморск", "Вице-адмирал Кулаков" и вспомогательные суда. "Кулаков" в конце ноября покинул Средиземное море.

03.01.2017
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Адмирал Кузнецов
Проекты
СФ

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