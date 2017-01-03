Китай запланировал побить свой рекорд по числу космических запусков



Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан

Источник: Синьхуа Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома ВэньчанИсточник: Синьхуа

КНР намерена осуществить около 30 космических запусков в рамках развития своей

ШАНХАЙ, 3 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 космических запусков, что станет новым рекордом для страны, которая в последние несколько десятилетий активно развивает свою космическую программу. Такие данные приводит сегодня портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Согласно приведенной CASC статистике, в 2016 году Китай осуществил 22 различных космических запуска и впервые запустил ракеты-носители нового поколения "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-7".

"2017 год станет ключевым в испытании ракеты-носителя "Чанчжэн-5", - сообщил руководитель программы "Чанчжэн-5" Ван Юйшуо.

По его словам, данной ракете-носителю предстоит вывести в космос исследовательский аппарат "Чанъэ-5", который приземлится на поверхности Луны, а затем вернется на Землю с образцами лунных пород.

На первую половину 2017 года также запланирован запуск при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" первого китайского грузового корабля "Тяньчжоу-1" для последующей стыковки с находящейся на орбите космической лабораторией "Тяньгун-2".

Китай в настоящее время активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.