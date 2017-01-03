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Китай запланировал побить свой рекорд по числу космических запусков

04.01.2017 ИТАР-ТАСС 59 0
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РН "Чанчжэн-7
Первый пуск новой китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-7" c нового космодрома Вэньчан
Источник: Синьхуа

КНР намерена осуществить около 30 космических запусков в рамках развития своей

ШАНХАЙ, 3 января. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Китай в 2017 году планирует осуществить порядка 30 космических запусков, что станет новым рекордом для страны, которая в последние несколько десятилетий активно развивает свою космическую программу. Такие данные приводит сегодня портал "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).


Согласно приведенной CASC статистике, в 2016 году Китай осуществил 22 различных космических запуска и впервые запустил ракеты-носители нового поколения "Чанчжэн-5" и "Чанчжэн-7".


"2017 год станет ключевым в испытании ракеты-носителя "Чанчжэн-5", - сообщил руководитель программы "Чанчжэн-5" Ван Юйшуо.


По его словам, данной ракете-носителю предстоит вывести в космос исследовательский аппарат "Чанъэ-5", который приземлится на поверхности Луны, а затем вернется на Землю с образцами лунных пород.


На первую половину 2017 года также запланирован запуск при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" первого китайского грузового корабля "Тяньчжоу-1" для последующей стыковки с находящейся на орбите космической лабораторией "Тяньгун-2".


Китай в настоящее время активно продвигает комплексную программу строительства национальной орбитальной станции, которую собираются ввести в эксплуатацию к 2022 году.

03.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Китай
Продукция
Тяньгун-2
Проекты
Луна

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