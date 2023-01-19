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ТАСС

Китай в 2023 году планирует запустить более 200 космических аппаратов

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Космический корабль "Шэньчжоу-12"
Космический корабль "Шэньчжоу-12".
Источник изображения: © AP Photo, Ng Han Guan

Также в стране продолжат реализовывать программы по исследованию Луны и Марса

ПЕКИН, 18 января. /ТАСС/. Китай в 2023 году планирует отправить на орбиту свыше 200 космических аппаратов. Об этом сообщила в среду Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Как уточняется на ее странице в WeChat, за 12 месяцев Пекин собирается осуществить около 70 запусков, в том числе к китайской орбитальной станции. Туда в течение года отправят космический грузовик "Тяньчжоу-6", а также два пилотируемых корабля - "Шэньчжоу-16" и "Шэньчжоу-17".

В 2023 году Китай, как отмечается, будет развивать программы по исследованию Луны и Марса. Соответственно, продолжится разработка межпланетных автоматических станций "Чанъэ-7" и "Тяньвэнь-2".

Кроме того, в текущем году Китай планирует осуществить первый запуск ракеты нового поколения CZ-6C. В сообщении упоминается, что Пекин продолжает активно продвигать сотрудничество с другими странами по освоению космического пространства.

В 2022 году Китай осуществил 64 запуска, в очередной раз побив собственный национальный рекорд. По этому показателю страна заняла второе место после США. 

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