Что такое "цифровой Пирл-Харбор"



Кибербезопасность

Источник: Larry Downing/Files / Reuters КибербезопасностьИсточник: Larry Downing/Files / Reuters

В интервью одной из американских телекомпаний адмирал, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (James Stavridis) заявил, что есть риск "цифрового Пирл-Харбора", иначе говоря, внезапного киберудара по электронным системам энергетики и финансов США.

По его мнению, готовность Запада противодействовать такого рода действиям противника очень низкая, США должны самым серьезным образом реагировать на действия российских хакеров.

Среди наиболее серьезных источников киберугрозы в мире адмирал назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Первые две страны обладают наибольшими возможностями, но Ставридис призвал не недооценивать и степень угроз от Ирана и Северной Кореи. Адмирал отметил, что киберпространство это область асимметричных угроз, где даже слабые страны могут серьезно навредить. Например, недавно северокорейские хакеры выполнили массированную атаку на сети глобальной японской компании Sony.