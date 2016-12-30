Что такое "цифровой Пирл-Харбор"
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Отрасли и сферы: Электроника и оптика + Глобальная безопасность
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Кибербезопасность
Источник: Larry Downing/Files / Reuters
В интервью одной из американских телекомпаний адмирал, бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис (James Stavridis) заявил, что есть риск "цифрового Пирл-Харбора", иначе говоря, внезапного киберудара по электронным системам энергетики и финансов США.
По его мнению, готовность Запада противодействовать такого рода действиям противника очень низкая, США должны самым серьезным образом реагировать на действия российских хакеров.
Среди наиболее серьезных источников киберугрозы в мире адмирал назвал Россию, Китай, Иран и Северную Корею. Первые две страны обладают наибольшими возможностями, но Ставридис призвал не недооценивать и степень угроз от Ирана и Северной Кореи. Адмирал отметил, что киберпространство это область асимметричных угроз, где даже слабые страны могут серьезно навредить. Например, недавно северокорейские хакеры выполнили массированную атаку на сети глобальной японской компании Sony.
30.12.2016
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