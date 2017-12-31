Предварительные испытания нового малогабаритного автомата завершатся в конце 2017 года
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Отрасли и сферы: Стрелковое оружие + Новые разработки
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Концерн "Калашников"
Источник: © Евгений Курсков/ТАСС
В соответствии с нормативной базой Минобороны РФ размещает заказы на оружие только после завершения его испытаний
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) завершит предварительные испытания нового малогабаритного автомата МА калибра 5,45 мм в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.
"В конце 2017 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
Там также уточнили, что в соответствии с существующей нормативной базой Минобороны РФ размещает заказы на оружие только после завершения его государственных испытаний.
Ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщал, что малогабаритный автомат МА калибра 5,45 мм разрабатывается в инициативном порядке в качестве легкого и маневренного оружия ближнего боя для спецподразделений. Его прототип был впервые показан на форуме "Армия-2016".
31.12.2017
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