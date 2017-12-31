Предварительные испытания нового малогабаритного автомата завершатся в конце 2017 года



Концерн "Калашников"

Источник: © Евгений Курсков/ТАСС Концерн "Калашников"Источник: © Евгений Курсков/ТАСС

В соответствии с нормативной базой Минобороны РФ размещает заказы на оружие только после завершения его испытаний

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) завершит предварительные испытания нового малогабаритного автомата МА калибра 5,45 мм в 2017 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе концерна.

"В конце 2017 года", - сказали в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

Там также уточнили, что в соответствии с существующей нормативной базой Минобороны РФ размещает заказы на оружие только после завершения его государственных испытаний.

Ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко в интервью ТАСС сообщал, что малогабаритный автомат МА калибра 5,45 мм разрабатывается в инициативном порядке в качестве легкого и маневренного оружия ближнего боя для спецподразделений. Его прототип был впервые показан на форуме "Армия-2016".