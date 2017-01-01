Сухопутные войска РФ получили около 3 тыс. образцов вооружения и техники в 2016 году
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БМП-2М "Бережок"
Источник: pro-tank.ru
В том числе более 500 единиц бронетанковой техники, 800 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и 700 единиц вооружения и военной техники боевого обеспечения
МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Сухопутные войска России получили в 2016 году около 3 тыс. единиц современной военной техники и вооружения. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.
"В 2016 году в Сухопутные войска поставлено около 3 тыс. современных образцов вооружения и военной техники, в том числе более 500 единиц бронетанковой техники, 800 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и 700 единиц вооружения и военной техники боевого обеспечения", - сказал он.
Салюков отметил, что в настоящее время танковые войска полностью оснащены всем необходимым. Он напомнил, что сейчас в войска поступают модернизированные танки Т-72Б3, которые, по его словам, по характеристикам близки к современным зарубежным танкам, а по критерию "эффективность - стоимость" значительно их превосходят.
Генерал также сообщил, что продолжаются испытания танка нового поколения Т-14 в рамках опытно-конструкторской работы "Армата", а также завершается работа по повышению огневой мощи и командной управляемости БМП-2 с установкой на нее боевого модуля "Бережок". "Одновременно продолжаются испытания перспективной боевой машины пехоты Б-11 "Курганец-25" с повышенными характеристиками", - добавил он.
01.01.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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