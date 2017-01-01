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Сухопутные войска РФ получили около 3 тыс. образцов вооружения и техники в 2016 году

03.01.2017 ИТАР-ТАСС 22 0
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БМП-2М "Бережок"
БМП-2М "Бережок"
Источник: pro-tank.ru

В том числе более 500 единиц бронетанковой техники, 800 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и 700 единиц вооружения и военной техники боевого обеспечения

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Сухопутные войска России получили в 2016 году около 3 тыс. единиц современной военной техники и вооружения. Об этом журналистам сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-полковник Олег Салюков.

"В 2016 году в Сухопутные войска поставлено около 3 тыс. современных образцов вооружения и военной техники, в том числе более 500 единиц бронетанковой техники, 800 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и 700 единиц вооружения и военной техники боевого обеспечения", - сказал он.

Салюков отметил, что в настоящее время танковые войска полностью оснащены всем необходимым. Он напомнил, что сейчас в войска поступают модернизированные танки Т-72Б3, которые, по его словам, по характеристикам близки к современным зарубежным танкам, а по критерию "эффективность - стоимость" значительно их превосходят.

Генерал также сообщил, что продолжаются испытания танка нового поколения Т-14 в рамках опытно-конструкторской работы "Армата", а также завершается работа по повышению огневой мощи и командной управляемости БМП-2 с установкой на нее боевого модуля "Бережок". "Одновременно продолжаются испытания перспективной боевой машины пехоты Б-11 "Курганец-25" с повышенными характеристиками", - добавил он.

01.01.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Армата
БМП-2
БМП-2М
Курганец-25
Т-72
Компании
Минoбороны РФ

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