Морская пехота Индонезии приобрела китайские РСЗО «Тип-90B»



РСЗО «Type 90B» производства китайской компании NORINCO

Источник: www.armyrecognition.com РСЗО «Type 90B» производства китайской компании NORINCOИсточник: www.armyrecognition.com

ЦАМТО, 30 декабря. Корпус морской пехоты Индонезии (Korps Marinir – KORMAR) принял четыре 122-мм реактивные системы залпового огня «Тип-90B» производства Китайской северной промышленной корпорации NORINCO (China North Industries Corporation).

Как сообщает «Джейнс дифенз уикли» со ссылкой на источник в СВ Индонезии, системы были поставлены в соответствии с требованиями контракта, подписанного Министерством обороны Индонезии с корпорацией NORINCO в 2015 году. Испытательные стрельбы полученных систем в настоящее время проходят на нескольких полигонах в Восточной Яве.

122-мм РСЗО «Тип-90B» предназначена для огневого поражения командных пунктов, стартовых позиций ракет, аэродромов, портов, объектов инфраструктуры противника. Она размещена на автомобильном шасси Tiema SC-2030 с колесной формулой 6x6 (лицензионная версия Mercedes-Benz 2026).

Артиллерийская часть РСЗО состоит из несъемного пакета с 40 направляющими. Возимый боекомплект включает 80 ед. 122-мм неуправляемых реактивных снарядов, в т.ч. 40 ед. в боеукладке за кабиной. Дальность стрельбы – 20-40 км. РС могут быть запущены отдельно или залпом с интервалом 0,5 сек. Время перезаряжания – 3 мин.

В состав батарейного комплекта РСЗО могут входить шесть пусковых установок, шесть транспортно-заряжающих машин, командирская машина управления, разведывательные машины, метеорологическая станция, машины обслуживания.

Для оснащения РСЗО NORINCO также предлагает новый 122-мм управляемый боеприпас BRE7 с комбинированной GPS/инерциальной системой навигации, который, по данным разработчика, обеспечивает поражение целей на дальности 40 км с КВО, не превышающим 25 м. Пока неизвестно намерена ли Индонезия закупить данные боеприпасы.

По данным «Джейнс», приобретенные РСЗО не оснащены цифровой системой управления огнем, включая мини-ЭВМ HJ-1, и все параметры стрельбы рассчитываются вручную.

Как ожидается, поставленные KORMAR РСЗО будут полностью готовы к боевому применению в 2017 году.

До поставки РСЗО «Тип-90B» морская пехота Индонезии также проводила испытания реактивных снарядов R-Han 122B разработки национальной компании «PT Пиндад» (PT Pindad) с использованием РСЗО RM-70. В настоящее время налажено мелкосерийное производство данных боеприпасов.