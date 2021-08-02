Экспансия Поднебесной под Южным крестом

Китай нацелился на латиноамериканский рынок оружия

XXI век внес существенные изменения в геополитический ландшафт Латинской Америки. Двухвековая платформа Доктрины Монро, проецирующая влияние США на Южный континент, подверглась серьезному испытанию на прочность. Китайская экспансия, перешедшая в активную стадию во всех сферах жизнедеятельности стран региона, поэтапно выдавливает северного гегемона с традиционных плацдармов.

Смена покровителя

Пекин углубляет военно-политическое, экономическое и культурное сотрудничество с ключевыми странами Латинской Америки, облекая его в ненавязчивые и финансово привлекательные формы, обеспечивающие долгосрочное развитие контактов в рамках стратегического партнерства. Статусом такого партнера сегодня обладают семь государств региона.

Всего за 10 лет объем торговли между Китаем и Латинской Америкой вырос более чем в 20 раз, с 12,6 до 261,6 млрд долл. Подписаны сотни соглашений и реализованы десятки проектов в таких областях, как энергетика, транспорт и инфраструктура. Китайские банки выдали странам региона долгосрочных кредитов более чем на 50 млрд, что превышает совокупные показатели Всемирного банка и Межамериканского банка развития. По объему торговли с Бразилией, Перу и Чили Китай уже обогнал США. В Аргентине появилась новая отрасль, ориентированная на китайский спрос – производство сои и продуктов из нее.

Расширение партнерства заставило Китай рассматривать Латинскую Америку как продолжение своей инициативы «Один пояс – один путь», первоначально предназначенной для Европы и Азии. Ныне она распространилась на 18 стран региона. Стратегическая цель – строительство прямых транспортных линий, которые сойдутся на Тихоокеанском побережье Южной Америки, а затем соединятся морским маршрутом с китайским побережьем. Китайцы называют этот проект Тихоокеанским морским Шелковым путем.

По словам Ван И, министра иностранных дел КНР, латиноамериканская часть проекта «Один пояс – один путь» пойдет на пользу всему региону. «Это не имеет ничего общего с геополитической конкуренцией... Это абсолютно беспроигрышный проект».

Военно-техническое сотрудничество

ВТС позволяет странам-экспортерам сохранять и усиливать свое влияние в различных регионах и существенно влиять на геополитический климат. Именно к этому инструментарию прибегает Китай в условиях нарастания антиамериканских настроений среди стран региона.

Эта деятельность Пекина крайне негативно воспринимается Вашингтоном, на глазах теряющим своих сателлитов. Китайская угроза военного присутствия широко освещается в проамериканских СМИ. Антикитайская истерия в эпоху коронавируса приобретает небывалые масштабы, выливающиеся в насилие над азиатами в самих США.

По данным главы Южного командования США адмирала Крейга Фаллера, Китай увеличил количество посещений портов региона на 70% за последние пять лет. Китайские компании имеют более 50 активных портовых проектов в Латинской Америке. В будущем Пекин может использовать контроль над глубоководными портами в Западном полушарии для поддержки глобального военного развертывания.

От медийного и военно-дипломатического противостояния перейдем в практическую плоскость. С 2005 года прослеживается поступательная динамика поставок вооружений и военной техники (ВиВТ) китайскими корпорациями в интересах оборонных ведомств и силовых структур государств-партнеров. Номенклатура изделий представляет как сухопутный и военно-воздушный, так и военно-морской компонент.

Венесуэла

Безусловную ключевую роль здесь играет Венесуэла – плацдарм сопротивления американскому влиянию на континенте. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2011 по 2015 год Венесуэла закупила китайского оружия на 373 млн долл. Сделка на 500 млн в 2012 году на поставку вооружения, включая бронетранспортеры и самоходную артиллерию, гарантирует, что это взаимодействие будет устойчиво развиваться.

Пекин и Каракас выстроили эффективную систему взаиморасчетов по контрактам военно-технического характера. Продукция приобретается за счет выданных Китайским банком развития льготных кредитов национальной нефтяной компании PDVSA, которая затем поставляет углеводороды китайской компании SINOPEC и поэтапно выплачивает задолженность первичному кредитору.

По военно-воздушной части следует уделить внимание учебно-боевым самолетам К-8 (созданным при участии ОКБ Яковлева, прототипов Як-130). Для учебной подготовки летного состава ВВС Венесуэлы в 2009 году приобрели 18 единиц К-8 на сумму 82 млн долл.

В 2012 году авиапарк оборонного ведомства был увеличен за счет приобретения восьми военно-транспортных самолетов Y-8, разработанных на базе советского АН-12. C 2013 года ведутся переговоры по вопросу приобретения учебно-боевого L-15.

В 2013 году венесуэльским ВМС поставлены противолодочные вертолеты Z-9.

Но основными потребителями китайской продукции выступают Сухопутные войска, Морская пехота ВМС и Национальная гвардия Боливарианской Республики.

В 2010 году Уго Чавес принял решение об увеличении количества военнослужащих Морской пехоты – прежде всего из-за угроз, связанных с агрессивной политикой Вашингтона и планами американского военного вмешательства с использованием территории Колумбии в качестве плацдарма. К 2014 году количество морских пехотинцев увеличено с 7 до 11 тыс. Одновременно с китайской стороной заключен контракт о поставках БТР VN1 и РСЗО SR-5.

В этот же период реализованы поставки боевых бронемашин VN-4s в интересах Национальной гвардии, кадры разгона которой протестных акций в Каракасе обошли весь мир и использовались американцами для дискредитации китайской военно-промышленной продукции.

В 2015 году для Морской пехоты осуществлены поставки легкого танка-амфибии VN-16 и плавающего БМП VN-16, которые стали основными конкурентами российских БМП-3. Также в интересах сухопутных сил поставлены самоходные минометы SM-4.

В 2017 году для Морской пехоты закуплена партия многоцелевых вездеходов VP-4. Тогда же поставлены тактические грузовики Beiben 2629 6x6, которые сегодня обеспечивают логистические потребности всех Сухопутных войск.

В 2019 году для подразделений спецназа Морской пехоты (8-я бригада командос) приобретены снайперские винтовки NSG-1 и пистолеты пулеметы CF-05. В 2020 году в интересах армейского спецназа поставлены новые образцы снайперских и автоматических винтовок.

Учитывая высокий статус подразделений, а также участие некоторых из них (Почетная президентская гвардия) в обеспечении безопасности военно-политического руководства страны, включая президента Николаса Мадуро, значимость этих сделок не следует недооценивать. Помимо практического характера они имеют имиджевое и символическое значение. Это особый язык условностей, который имеет традиционно высокое значение для Пекина.

При этом в рамках ежегодных учений Морской пехоты и Сухопутных войск китайская техника доказала свои эксплуатационные характеристики и неприхотливость – с учетом низкого уровня технического обслуживания на местах базирования.

Аргентина

Пик взаимодействия с Буэнос-Айресом в ВТС пришелся на правление Кристины Киршнер. Аргентина активно вовлекалась в орбиту влияния Китая, в том числе посредством поставок ВиВТ. В 2015 году после визита аргентинского президента в Пекин было принято решение о приобретении БТР VN-1. Активно прорабатывался вопрос поставок современных истребителей.

Аргентинское правительство изучает китайское предложение по поставкам патрульных кораблей в интересах национального флота. За последнее десятилетие рассматривались варианты поставки таких изделий производства Бразилии, Германии и Испании. На данном этапе предложение по поставке версии корвета P18 Китайской корпорации судостроительной промышленности (CSIC) признано предпочтительным.

Помимо продаж аргентинским вооруженным силам техники КНР использует мягкую силу, вовлекая партнера в более глубокую кооперацию в военной сфере. Для обеспечения безопасности саммита G20 2018 года Пекин на безвозмездной основе в интересах аргентинской федеральной полиции и жандармерии осуществил поставки продукции военного назначения на сумму 17,5 млн долл. В их числе были четыре бронированных автомобиля CSK 162, 30 мотоциклов, оборудование для обнаружения взрывчатых веществ и бронежилеты.

Аргентинские военнослужащие регулярно выезжают в КНР для прохождения курсов профессионального военного образования в местных учебных центрах. Для этого Аргентинский национальный университет обороны разработал Программу стратегического сотрудничества с Китаем в сфере военного образования. В 2020 году в рамках данной программы количество аргентинских военнослужащих, прошедших подготовку в китайских учебных центрах, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Пекина с Буэнос-Айресом в космической сфере. В 2012 году китайская государственная компания Launchingof Security and Control of Satellites (CLTC) и Национальная комиссия Аргентины по космической деятельности (CONAE) подписали соглашение о строительстве станции космического мониторинга, которая начала функционировать в марте 2018 года в аргентинском Неукене.

Сегодня эта база площадью 200 га преследует две конкретные цели: радиоастрономическое наблюдение и управление телеметрией, межпланетными полетами в дальний космос. База напрямую замыкается на командование НОАК. Режим доступа представителей аргентинской стороны ограничен. Незаявленный потенциал крупнейшего в регионе китайского военно-космического объекта крайне болезненно воспринимается Соединенными Штатами.

Бразилия

Бразилия как член БРИКС предсказуемо является крупнейшим получателем китайских инвестиций. Только за последние 10 лет Поднебесная вложила в эту латиноамериканскую страну около 56 млрд долл.

Что же касается прямых военных контрактов с Бразилией, то здесь китайские успехи скромнее.

23 июля 2015 года в Рио-де-Жанейро состоялась церемония ввода в состав ВМС Бразилии крупного гидрографического судна Н 39 Vitalde Oliveira. Строительство судна было осуществлено в рамках совместной программы ВМС Бразилии, бразильского Министерства науки, технологии и инноваций, а также крупнейших бразильских корпораций – нефтедобывающей Petrobras и горнодобывающей Vale. Общая стоимость постройки составила 162 млн реалов (около 50 млн долл.). Судно используется не только в интересах ВМС Бразилии, но и для геологических изысканий в морской экономической зоне.

Впрочем, относительно небольшие масштабы военно-технического сотрудничества между этими двумя гигантами не должны вводить в заблуждение. Его перспективы широки, а потенциал велик.

Стоит упомянуть и уже имеющееся двустороннее сотрудничество в космической сфере, в рамках которого Китаю удалось вывести на орбиту Земли пять бразильских спутников CBERS. Они используются для наблюдения за климатическими изменениями и природными ресурсами на территории стран Южной Америки.

Перу

В последние годы в военных отношениях между Китаем и Перу произошел значительный прогресс.

С 2009 года Перу рассматривало возможность приобретения новых основных боевых танков. В рамках борьбы за тендер китайская сторона поставила для испытаний и изучения эксплуатационных характеристик пять танков MBT-2000. Появление этих образцов китайского производства на военном параде в честь Дня независимости Перу в том же году сразу же привлекло внимание международных СМИ. Однако указанные изделия оснащались украинскими двигателями, что противоречило экспортной политике Киева, заблокировавшего возможность перспективной сделки.

В декабре 2013 года Министерством обороны Перу с китайской Norinco был заключен контракт на приобретение РСЗО типа 90В на сумму около 110 млн новых солей (около 38,5 млн долл.).

40-зарядная 122-мм РСЗО типа 90В является очередным китайским клоном советской системы БМ-21 «Град», но оснащена современной системой управления огнем на батарейном уровне и способна применять новые ракеты калибра 122 мм с дальностью стрельбы до 50 км. Боевые машины РСЗО типа 90В выполнены на восьмитонном автомобильном шасси Tiema SC2030 с колесной формулой 6х6 (производимый китайской компанией Chongqing Tiema Automobile Corporation в Чунцине лицензионный вариант автомобиля Mercedes-Benz 2026).

Указанные изделия поступили на вооружение оборонного ведомства Перу в 2015 году, что значительно повысило наступательный потенциал сухопутного компонента.

В ноябре 2016 года президент Си Цзиньпин совершил официальный визит в Перу. В ходе визита он заявил, что Китай увеличит военную помощь андской стране. В октябре 2018 года Центр высших национальных исследований Перу подписал соглашение о сотрудничестве в области военного образования с Национальным университетом обороны Китая.

В апреле 2019 года командующий ВМС Перу адмирал Фернандо Сердан посетил Китай, чтобы принять участие в праздновании 70-летия основания национальных ВМС. В июне того же года заместитель начальника Генерального штаба Объединенного командования Центральной военной комиссии Китая генерал-лейтенант Шао Юаньмин посетил Перу. В ходе этого визита было подписано новое соглашение о военном сотрудничестве между армиями обеих стран.

Экспансия Китая в освоении регионального рынка оружия повышается. На очереди высокотехнологичный сектор и системы обеспечения кибербезопасности. Пекин поэтапно выдавливает своих основных западных конкурентов. А также претендует на традиционные ниши российского ОПК, замещая устаревающие советские образцы своими разработками, созданными в том числе с использованием российских технологий.

Александр Степанов

Александр Юрьевич Степанов – независимый военный эксперт.