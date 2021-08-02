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Независимое военное обозрение

Экспансия Поднебесной под Южным крестом

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Китайская военная промышленность готова удовлетворить любые запросы оружейного рынка. Фото Reuters
Китайская военная промышленность готова удовлетворить любые запросы оружейного рынка. Фото Reuters.

Китай нацелился на латиноамериканский рынок оружия

XXI век внес существенные изменения в геополитический ландшафт Латинской Америки. Двухвековая платформа Доктрины Монро, проецирующая влияние США на Южный континент, подверглась серьезному испытанию на прочность. Китайская экспансия, перешедшая в активную стадию во всех сферах жизнедеятельности стран региона, поэтапно выдавливает северного гегемона с традиционных плацдармов.

Смена покровителя

Пекин углубляет военно-политическое, экономическое и культурное сотрудничество с ключевыми странами Латинской Америки, облекая его в ненавязчивые и финансово привлекательные формы, обеспечивающие долгосрочное развитие контактов в рамках стратегического партнерства. Статусом такого партнера сегодня обладают семь государств региона.

Всего за 10 лет объем торговли между Китаем и Латинской Америкой вырос более чем в 20 раз, с 12,6 до 261,6 млрд долл. Подписаны сотни соглашений и реализованы десятки проектов в таких областях, как энергетика, транспорт и инфраструктура. Китайские банки выдали странам региона долгосрочных кредитов более чем на 50 млрд, что превышает совокупные показатели Всемирного банка и Межамериканского банка развития. По объему торговли с Бразилией, Перу и Чили Китай уже обогнал США. В Аргентине появилась новая отрасль, ориентированная на китайский спрос – производство сои и продуктов из нее.

Расширение партнерства заставило Китай рассматривать Латинскую Америку как продолжение своей инициативы «Один пояс – один путь», первоначально предназначенной для Европы и Азии. Ныне она распространилась на 18 стран региона. Стратегическая цель – строительство прямых транспортных линий, которые сойдутся на Тихоокеанском побережье Южной Америки, а затем соединятся морским маршрутом с китайским побережьем. Китайцы называют этот проект Тихоокеанским морским Шелковым путем.

По словам Ван И, министра иностранных дел КНР, латиноамериканская часть проекта «Один пояс – один путь» пойдет на пользу всему региону. «Это не имеет ничего общего с геополитической конкуренцией... Это абсолютно беспроигрышный проект».

Военно-техническое сотрудничество

ВТС позволяет странам-экспортерам сохранять и усиливать свое влияние в различных регионах и существенно влиять на геополитический климат. Именно к этому инструментарию прибегает Китай в условиях нарастания антиамериканских настроений среди стран региона.

Эта деятельность Пекина крайне негативно воспринимается Вашингтоном, на глазах теряющим своих сателлитов. Китайская угроза военного присутствия широко освещается в проамериканских СМИ. Антикитайская истерия в эпоху коронавируса приобретает небывалые масштабы, выливающиеся в насилие над азиатами в самих США.

По данным главы Южного командования США адмирала Крейга Фаллера, Китай увеличил количество посещений портов региона на 70% за последние пять лет. Китайские компании имеют более 50 активных портовых проектов в Латинской Америке. В будущем Пекин может использовать контроль над глубоководными портами в Западном полушарии для поддержки глобального военного развертывания.

От медийного и военно-дипломатического противостояния перейдем в практическую плоскость. С 2005 года прослеживается поступательная динамика поставок вооружений и военной техники (ВиВТ) китайскими корпорациями в интересах оборонных ведомств и силовых структур государств-партнеров. Номенклатура изделий представляет как сухопутный и военно-воздушный, так и военно-морской компонент.

Венесуэла

Безусловную ключевую роль здесь играет Венесуэла – плацдарм сопротивления американскому влиянию на континенте. По оценке Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), с 2011 по 2015 год Венесуэла закупила китайского оружия на 373 млн долл. Сделка на 500 млн в 2012 году на поставку вооружения, включая бронетранспортеры и самоходную артиллерию, гарантирует, что это взаимодействие будет устойчиво развиваться.

Пекин и Каракас выстроили эффективную систему взаиморасчетов по контрактам военно-технического характера. Продукция приобретается за счет выданных Китайским банком развития льготных кредитов национальной нефтяной компании PDVSA, которая затем поставляет углеводороды китайской компании SINOPEC и поэтапно выплачивает задолженность первичному кредитору.

По военно-воздушной части следует уделить внимание учебно-боевым самолетам К-8 (созданным при участии ОКБ Яковлева, прототипов Як-130). Для учебной подготовки летного состава ВВС Венесуэлы в 2009 году приобрели 18 единиц К-8 на сумму 82 млн долл.

В 2012 году авиапарк оборонного ведомства был увеличен за счет приобретения восьми военно-транспортных самолетов Y-8, разработанных на базе советского АН-12. C 2013 года ведутся переговоры по вопросу приобретения учебно-боевого L-15.

В 2013 году венесуэльским ВМС поставлены противолодочные вертолеты Z-9.

Но основными потребителями китайской продукции выступают Сухопутные войска, Морская пехота ВМС и Национальная гвардия Боливарианской Республики.

В 2010 году Уго Чавес принял решение об увеличении количества военнослужащих Морской пехоты – прежде всего из-за угроз, связанных с агрессивной политикой Вашингтона и планами американского военного вмешательства с использованием территории Колумбии в качестве плацдарма. К 2014 году количество морских пехотинцев увеличено с 7 до 11 тыс. Одновременно с китайской стороной заключен контракт о поставках БТР VN1 и РСЗО SR-5.

В этот же период реализованы поставки боевых бронемашин VN-4s в интересах Национальной гвардии, кадры разгона которой протестных акций в Каракасе обошли весь мир и использовались американцами для дискредитации китайской военно-промышленной продукции.

В 2015 году для Морской пехоты осуществлены поставки легкого танка-амфибии VN-16 и плавающего БМП VN-16, которые стали основными конкурентами российских БМП-3. Также в интересах сухопутных сил поставлены самоходные минометы SM-4.

В 2017 году для Морской пехоты закуплена партия многоцелевых вездеходов VP-4. Тогда же поставлены тактические грузовики Beiben 2629 6x6, которые сегодня обеспечивают логистические потребности всех Сухопутных войск.

В 2019 году для подразделений спецназа Морской пехоты (8-я бригада командос) приобретены снайперские винтовки NSG-1 и пистолеты пулеметы CF-05. В 2020 году в интересах армейского спецназа поставлены новые образцы снайперских и автоматических винтовок.

Учитывая высокий статус подразделений, а также участие некоторых из них (Почетная президентская гвардия) в обеспечении безопасности военно-политического руководства страны, включая президента Николаса Мадуро, значимость этих сделок не следует недооценивать. Помимо практического характера они имеют имиджевое и символическое значение. Это особый язык условностей, который имеет традиционно высокое значение для Пекина.

При этом в рамках ежегодных учений Морской пехоты и Сухопутных войск китайская техника доказала свои эксплуатационные характеристики и неприхотливость – с учетом низкого уровня технического обслуживания на местах базирования.

Аргентина

Пик взаимодействия с Буэнос-Айресом в ВТС пришелся на правление Кристины Киршнер. Аргентина активно вовлекалась в орбиту влияния Китая, в том числе посредством поставок ВиВТ. В 2015 году после визита аргентинского президента в Пекин было принято решение о приобретении БТР VN-1. Активно прорабатывался вопрос поставок современных истребителей.

Аргентинское правительство изучает китайское предложение по поставкам патрульных кораблей в интересах национального флота. За последнее десятилетие рассматривались варианты поставки таких изделий производства Бразилии, Германии и Испании. На данном этапе предложение по поставке версии корвета P18 Китайской корпорации судостроительной промышленности (CSIC) признано предпочтительным.

Помимо продаж аргентинским вооруженным силам техники КНР использует мягкую силу, вовлекая партнера в более глубокую кооперацию в военной сфере. Для обеспечения безопасности саммита G20 2018 года Пекин на безвозмездной основе в интересах аргентинской федеральной полиции и жандармерии осуществил поставки продукции военного назначения на сумму 17,5 млн долл. В их числе были четыре бронированных автомобиля CSK 162, 30 мотоциклов, оборудование для обнаружения взрывчатых веществ и бронежилеты.

Аргентинские военнослужащие регулярно выезжают в КНР для прохождения курсов профессионального военного образования в местных учебных центрах. Для этого Аргентинский национальный университет обороны разработал Программу стратегического сотрудничества с Китаем в сфере военного образования. В 2020 году в рамках данной программы количество аргентинских военнослужащих, прошедших подготовку в китайских учебных центрах, увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Пекина с Буэнос-Айресом в космической сфере. В 2012 году китайская государственная компания Launchingof Security and Control of Satellites (CLTC) и Национальная комиссия Аргентины по космической деятельности (CONAE) подписали соглашение о строительстве станции космического мониторинга, которая начала функционировать в марте 2018 года в аргентинском Неукене.

Сегодня эта база площадью 200 га преследует две конкретные цели: радиоастрономическое наблюдение и управление телеметрией, межпланетными полетами в дальний космос. База напрямую замыкается на командование НОАК. Режим доступа представителей аргентинской стороны ограничен. Незаявленный потенциал крупнейшего в регионе китайского военно-космического объекта крайне болезненно воспринимается Соединенными Штатами.

Бразилия

Бразилия как член БРИКС предсказуемо является крупнейшим получателем китайских инвестиций. Только за последние 10 лет Поднебесная вложила в эту латиноамериканскую страну около 56 млрд долл.

Что же касается прямых военных контрактов с Бразилией, то здесь китайские успехи скромнее.

23 июля 2015 года в Рио-де-Жанейро состоялась церемония ввода в состав ВМС Бразилии крупного гидрографического судна Н 39 Vitalde Oliveira. Строительство судна было осуществлено в рамках совместной программы ВМС Бразилии, бразильского Министерства науки, технологии и инноваций, а также крупнейших бразильских корпораций – нефтедобывающей Petrobras и горнодобывающей Vale. Общая стоимость постройки составила 162 млн реалов (около 50 млн долл.). Судно используется не только в интересах ВМС Бразилии, но и для геологических изысканий в морской экономической зоне.

Впрочем, относительно небольшие масштабы военно-технического сотрудничества между этими двумя гигантами не должны вводить в заблуждение. Его перспективы широки, а потенциал велик.

Стоит упомянуть и уже имеющееся двустороннее сотрудничество в космической сфере, в рамках которого Китаю удалось вывести на орбиту Земли пять бразильских спутников CBERS. Они используются для наблюдения за климатическими изменениями и природными ресурсами на территории стран Южной Америки.

Перу

В последние годы в военных отношениях между Китаем и Перу произошел значительный прогресс.

С 2009 года Перу рассматривало возможность приобретения новых основных боевых танков. В рамках борьбы за тендер китайская сторона поставила для испытаний и изучения эксплуатационных характеристик пять танков MBT-2000. Появление этих образцов китайского производства на военном параде в честь Дня независимости Перу в том же году сразу же привлекло внимание международных СМИ. Однако указанные изделия оснащались украинскими двигателями, что противоречило экспортной политике Киева, заблокировавшего возможность перспективной сделки.

В декабре 2013 года Министерством обороны Перу с китайской Norinco был заключен контракт на приобретение РСЗО типа 90В на сумму около 110 млн новых солей (около 38,5 млн долл.).

40-зарядная 122-мм РСЗО типа 90В является очередным китайским клоном советской системы БМ-21 «Град», но оснащена современной системой управления огнем на батарейном уровне и способна применять новые ракеты калибра 122 мм с дальностью стрельбы до 50 км. Боевые машины РСЗО типа 90В выполнены на восьмитонном автомобильном шасси Tiema SC2030 с колесной формулой 6х6 (производимый китайской компанией Chongqing Tiema Automobile Corporation в Чунцине лицензионный вариант автомобиля Mercedes-Benz 2026).

Указанные изделия поступили на вооружение оборонного ведомства Перу в 2015 году, что значительно повысило наступательный потенциал сухопутного компонента.

В ноябре 2016 года президент Си Цзиньпин совершил официальный визит в Перу. В ходе визита он заявил, что Китай увеличит военную помощь андской стране. В октябре 2018 года Центр высших национальных исследований Перу подписал соглашение о сотрудничестве в области военного образования с Национальным университетом обороны Китая.

В апреле 2019 года командующий ВМС Перу адмирал Фернандо Сердан посетил Китай, чтобы принять участие в праздновании 70-летия основания национальных ВМС. В июне того же года заместитель начальника Генерального штаба Объединенного командования Центральной военной комиссии Китая генерал-лейтенант Шао Юаньмин посетил Перу. В ходе этого визита было подписано новое соглашение о военном сотрудничестве между армиями обеих стран.

Экспансия Китая в освоении регионального рынка оружия повышается. На очереди высокотехнологичный сектор и системы обеспечения кибербезопасности. Пекин поэтапно выдавливает своих основных западных конкурентов. А также претендует на традиционные ниши российского ОПК, замещая устаревающие советские образцы своими разработками, созданными в том числе с использованием российских технологий.


Александр Степанов

Александр Юрьевич Степанов – независимый военный эксперт.

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