Вооруженные силы Республики Корея заказали 100 вертолетов KUH-1 «Сурион»



Вертолет KUH-1 Surion

Источник: militaryparitet.com Вертолет KUH-1 SurionИсточник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 30 декабря. Министерство обороны Республики Корея заказало 30 вертолетов-амфибий с целью расширения боевых возможностей подразделений морской пехоты страны.

По информации «Ренхап», Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея 28 декабря заключило с компанией «Кориа аэроспейс индастриз» (KAI) контракт стоимостью 632,8 млрд. вон (525 млн. долл.), который предусматривает поэтапную поставку к 2023 году 30 вертолетов-амфибий, выполненных на платформе национального многоцелевого вертолета KUH-1 «Сурион».

Первый полет вертолет «Сурион», доработанный для морской пехоты, выполнил в январе 2015 года. Новая версия будет оборудована складывающимся несущим винтом, а фюзеляж будет иметь покрытие с противокоррозионными свойствами. Ранее также сообщалось о планах оснащения машины дополнительными топливными баками для увеличения дальности полета и поплавками.

Данная модификация «Сурион» будет базироваться на десантно-вертолетных кораблях-доках класса «Докдо» в дополнение к средним многоцелевым вертолетам UH-60P «Блэк Хоук» и будет использоваться для высадки морского десанта и материального обеспечения.

В тот же день с KAI был подписан контракт стоимостью 1,559 трлн. вон на поставку к 2022 году 70 вертолетов «Сурион» для Сухопутных войск. Как ожидается, компания поставит еще 10 вертолетов в период с 2022 по 2030 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2005 года правительство Республики Корея по итогам международного тендера выбрало компанию «Еврокоптер» основным субподрядчиком программы разработки и производства национального многоцелевого вертолета KUH (Korean Utility Helicopter). Главным подрядчиком программы является KAI, с которой в июне 2006 года был заключен контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на разработку машины. Вертолеты предназначены для замены устаревших UH-1H «Ирокез» и MD-500.

Первый опытный образец «Сурион» был собран в августе 2009 года. Первый полет вертолет выполнил в марте 2010 году. В январе 2011 года DAPA подписало с KAI контракт стоимостью 658,1 млрд. вон (587 млн. долл.), предусматривающий поставку 20 вертолетов «Сурион» в рамках этапа мелкосерийного производства. Первые 10 вертолетов KUH-1 были переданы Школе армейской авиации в Нонсане (Южный Чхунчхон) в мае 2013 года.

За последние три года KAI поставила около 100 вертолетов «Сурион» вооруженным силам и другим госструктурам Республики Корея.

В разработке находятся версии «Сурион» для ВМС, полицейская версия и версия для медицинской эвакуации.

KAI также рассчитывает получить экспортные заказы на поставку вертолетов «Сурион». Ранее интерес к покупке проявляли ВС Индонезии и Перу.