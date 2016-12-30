Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Вооруженные силы Республики Корея заказали 100 вертолетов KUH-1 «Сурион»

03.01.2017 ЦАМТО 16 0
0
Понравилась новость?
 0
KUH-1 Surion
Вертолет KUH-1 Surion
Источник: militaryparitet.com

ЦАМТО, 30 декабря. Министерство обороны Республики Корея заказало 30 вертолетов-амфибий с целью расширения боевых возможностей подразделений морской пехоты страны.

По информации «Ренхап», Агентство программ оборонных закупок МО Республики Корея 28 декабря заключило с компанией «Кориа аэроспейс индастриз» (KAI) контракт стоимостью 632,8 млрд. вон (525 млн. долл.), который предусматривает поэтапную поставку к 2023 году 30 вертолетов-амфибий, выполненных на платформе национального многоцелевого вертолета KUH-1 «Сурион».


Первый полет вертолет «Сурион», доработанный для морской пехоты, выполнил в январе 2015 года. Новая версия будет оборудована складывающимся несущим винтом, а фюзеляж будет иметь покрытие с противокоррозионными свойствами. Ранее также сообщалось о планах оснащения машины дополнительными топливными баками для увеличения дальности полета и поплавками.


Данная модификация «Сурион» будет базироваться на десантно-вертолетных кораблях-доках класса «Докдо» в дополнение к средним многоцелевым вертолетам UH-60P «Блэк Хоук» и будет использоваться для высадки морского десанта и материального обеспечения.


В тот же день с KAI был подписан контракт стоимостью 1,559 трлн. вон на поставку к 2022 году 70 вертолетов «Сурион» для Сухопутных войск. Как ожидается, компания поставит еще 10 вертолетов в период с 2022 по 2030 гг.


Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2005 года правительство Республики Корея по итогам международного тендера выбрало компанию «Еврокоптер» основным субподрядчиком программы разработки и производства национального многоцелевого вертолета KUH (Korean Utility Helicopter). Главным подрядчиком программы является KAI, с которой в июне 2006 года был заключен контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на разработку машины. Вертолеты предназначены для замены устаревших UH-1H «Ирокез» и MD-500.


Первый опытный образец «Сурион» был собран в августе 2009 года. Первый полет вертолет выполнил в марте 2010 году. В январе 2011 года DAPA подписало с KAI контракт стоимостью 658,1 млрд. вон (587 млн. долл.), предусматривающий поставку 20 вертолетов «Сурион» в рамках этапа мелкосерийного производства. Первые 10 вертолетов KUH-1 были переданы Школе армейской авиации в Нонсане (Южный Чхунчхон) в мае 2013 года.


За последние три года KAI поставила около 100 вертолетов «Сурион» вооруженным силам и другим госструктурам Республики Корея.


В разработке находятся версии «Сурион» для ВМС, полицейская версия и версия для медицинской эвакуации.


KAI также рассчитывает получить экспортные заказы на поставку вертолетов «Сурион». Ранее интерес к покупке проявляли ВС Индонезии и Перу.

30.12.2016
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Перу
Южная Корея
Продукция
KUH-1
UH-60
Компании
Airbus Helicopters
DAPA
KAI

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 03.01 00:11
  • 3022
Оценка Советского периода в истории России.
  • 03.01 00:11
  • 9
Армия РФ получила партию бронемашин "Тигр" с боевым модулем "Арбалет-ДМ"
  • 03.01 00:04
  • 35
Дональд Трамп сэкономит на американском истребителе пятого поколения F-35?
  • 03.01 00:01
  • 3969
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 02.01 23:56
  • 8
Легкий военно-транспортный самолет Ил-112В
  • 02.01 23:37
  • 12
Десант будущего
  • 02.01 23:21
  • 18
Экранопланам – быть!
  • 02.01 23:12
  • 17
Поднять этот вес
  • 02.01 23:00
  • 3
Роботы "Нерехта" и "Соратник" приняли участие в сборах Сухопутных войск
  • 02.01 22:59
  • 49
Удобные «зеленые человечки»
  • 02.01 19:31
  • 816
Как насчёт юмористического раздела?
  • 02.01 18:58
  • 1
В Европе началось передвижение танков США (Il Giornale, Италия)
  • 02.01 18:03
  • 15
Россия построит свои «Мистрали»
  • 02.01 11:47
  • 161
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.01 08:46
  • 47
Россия уничтожила более 96% запасов химоружия
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  