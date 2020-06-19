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ЦАМТО

Korea Aerospace Industries рассчитывает продать вертолеты "Сурион" Индонезии

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Демонстрационный полет KUH-1 Surion
Демонстрационный полет KUH-1 Surion во время выставки ADEX 2017 в Сеуле, Южная Корея.
Источник изображения: airrecognition.com

ЦАМТО, 18 июня. Korea Aerospace Industries Co. (KAI) планирует реализовать первую экспортную поставку недавно разработанного многоцелевого транспортного вертолета "Сурион" (Surion; KUH-1). Переговоры ведутся с Министерством обороны Индонезии.

Как сообщает агентство Yonhap со ссылкой на вице-президента и генерального директора KAI Ли Бонг-Кеуна (Lee Bong-keun), в настоящее время готовится соответствующее предложение.

Ли Бонг-Кеун напомнил, что ранее KAI экспортировала в Индонезию 16 реактивных самолетов углубленной подготовки T-50 "Голден Игл" и 20 турбовинтовых самолетов базовой летной подготовки KT-1.

Кроме того, KAI ведет переговоры по поставке авиационной техники в другие страны. В частности, посол Бангладеш в Республике Корея Абида Ислам (Abida Islam) заявил, что страна рассмотрит возможность размещения заказа на УТС КТ-1.

Как уже сообщал ЦАМТО, правительство Республики Корея по итогам международного тендера в декабре 2005 года выбрало компанию Eurocopter основным субподрядчиком программы разработки и производства национального многоцелевого вертолета KUH (Korean Utility Helicopter). Главным подрядчиком программы является KAI, с которой в июне 2006 года был заключен контракт стоимостью 1,3 трлн. вон (1,1 млрд. долл.) на разработку машины. Вертолеты предназначены для замены устаревших UH-1H "Ирокез" и MD-500.

Первый опытный образец "Сурион" был собран в августе 2009 года. Первый полет вертолет выполнил в марте 2010 году. В январе 2011 года Агентство программ оборонных закупок Республики Корея DAPA подписало с KAI контракт стоимостью 658,1 млрд. вон (587 млн. долл.), предусматривающий поставку 20 вертолетов "Сурион" в рамках этапа мелкосерийного производства. Первые 10 вертолетов KUH-1 были переданы Школе армейской авиации в Нонсане (Южный Чхунчхон) в мае 2013 года.

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Страны
Бангладеш
Индонезия
Южная Корея
Продукция
KT-1
KUH-1
UH-1 Iroquois
Компании
Airbus Helicopters
DAPA
KAI
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