Рогозин пригласил "Алмаз-Антей" войти в состав Авиационной коллегии при правительстве



Дмитрий Рогозин

Источник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС Дмитрий РогозинИсточник: © Дмитрий Кандинский/ТАСС

Идея создания такого органа была предложена Коллегией ВПК президенту России в конце сентября, и глава государства поддержал ее

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Рогозин пригласил представителей концерна ВКО "Алмаз-Антей" войти в состав вновь образованной Авиационной коллегии при правительстве РФ. Это предложение зампред правительства озвучил в ходе совещания по исполнению гособоронзаказа заводом "Факел", входящим в структуры концерна.

"Мы находимся на одном из предприятий "Алмаз-Антей", который иногда в шутку говорит, что очень сильно не любит авиацию, поскольку занимается противовоздушной обороной. Тем не менее я два слова скажу именно об авиации. На днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал решение о создании Авиационной коллегии при правительстве Российской Федерации. Сегодня вот уже на сайте правительства эта новость официализирована, - сказал Рогозин. - Мы прекрасно понимаем, что именно "Алмаз-Антей" у нас создает необходимые системы безопасности авиационного движения, поэтому это та самая аудитория, где об этом необходимо говорить. Я хотел бы, чтобы представители Концерна вошли в состав авиационной коллегии, я вас приглашаю туда".

Он напомнил, что идея создания Авиационной коллегии была предложена Коллегией ВПК президенту России Владимиру Путину в конце сентября на заседании ВПК в Ижевске. Глава государства поддержал эту идею, дал исчерпывающие поручения и документы были подготовлены. Сейчас остается утвердить списочный состав лиц, которые будут нести ответственность за такую слаженную работу, отметил Рогозин.

Перед началом совещания вице-премьер осмотрел цеха предприятия и заслушал отчет по модернизации его мощностей. Накануне Росавиация и концерт "Алмаз-Антей" завершили испытания нового центра управления полетами (ЦУП) в Москве. Как сообщалось в СМИ, специальная комиссия признала новую систему организации воздушного движения над столицей "пригодной и готовой для штатной эксплуатации", акт утвердил гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко. После проведенных испытаний ЦУП может начать работу в марте 2017 году, а к осени планируется ввести и новую схему движения самолетов над Москвой, которая в два раза повысит пропускную способность. Новая система организации воздушного движения должна заменить старую, установленную еще в 1981 году и исчерпавшую свой ресурс еще в 1996 году.

В настоящее время АО "МКБ "Факел" завершает разработку и проводит испытания целого ряда зенитных ракет нового поколения. В текущем году специалисты предприятия завершили разработку автономного ракетного мишенного комплекса "Фаворит-РМ", в составе которого применяются доработанные ракеты зенитных ракетных систем предыдущих поколений. В настоящее время успешно завершены государственные испытания и начато серийное производство изделия.

Последние годы проводится модернизация предприятия за счет внедрения новых технологий проектирования, наземной отработки средств полунатурного моделирования и других современных технологий Осуществляется омоложение кадрового состава. За 63 года в "МКБ "Факел" разработано 26 типов зенитных управляемых ракет и проведено свыше 30 их модернизаций. Разработано три типа противоракет. Более чем в 50 странах мира эти ракеты составляли и составляют основу систем ПВО.