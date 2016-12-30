Новейшие бомбардировщики Су-34 пополнили авиачасть в Хабаровском крае
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Многофункциональный бомбардировщик Су-34
Источник: © Владимир Смирнов/ТАСС
Самолеты будут введены в эксплуатацию в начале 2017 года
ВЛАДИВОСТОК, 30 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Завершающая партия многофункциональных бомбардировщиков Су-34 прибыла в авиачасть смешанного авиационного соединения Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае, они будут введены в эксплуатацию в начале 2017 года, сообщил ТАСС начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Несколько новых Су-34 совершили перелет более 3,5 тысяч километров из Новосибирска до аэродрома постоянного базирования с дозаправкой на аэродроме Домна. В начале будущего года новые бомбардировщики будут введены в эксплуатацию", - сообщил Гордеев.
Это завершающая партия летательных аппаратов для бомбардировочной авиачасти округа в 2016 году.
Самолет Су-34 создан для поражения как наземных, так и водных объектов врага. Он способен поражать движущиеся цели малого размера, уничтожать воздушные цели в любое время дня и ночи при любых метеорологических условиях.
30.12.2016
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